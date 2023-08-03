Как стало известно 3 августа, вице-спикер красноярского Законодательного собрания Сергей Натаров, являющийся фигурантом уголовного дела о хищении 100 млн рублей, останется в СИЗО еще на 6 месяцев, на этом настоял прокурор. Информация опубликована в ТГ-канале прокуратуры Красноярского края.

Суд г. Игарки Красноярского края удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания Сергея Натарова под стражей до 17 января 2024 года. Решение принято с учетом обстоятельств, указывающих на возможность подсудимого скрыться от суда или другим способом воспрепятствовать производству по уголовному делу. Как сказано в сообщении, находящийся в следственном изоляторе с 23 декабря 2021 года Натаров «ранее уже пытался «вывести» свое имущество, а также воздействовал на других фигурантов уголовного дела для дачи нужных показаний».

Заместитель председателя регионального парламента Красноярского края проходит обвиняемым по делу группы из 12 человек, обвинительное заключение в отношении которых было утверждено прокурором 28 июня этого года. Как установило следствие, участники группы, среди которых были Сергей Натаров и его сын Антон, работавший сотрудником бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса, а также руководители муниципальных учреждений и коммерческих организаций, с 2016 по 2018 год организовывали поставку и оплату товара с искусственно завышенной стоимостью, а также оказание фиктивных услуг в Игарке, чем нанесли ущерб на сумму более 100 млн рублей. По данным правоохранителей, не менее 3 млн рублей из этой суммы были впоследствии легализованы. Конкретно Сергей Натаров обвиняется в совершении 14 преступлений, 12 из которых квалифицируются как тяжкие.

Срок нахождения Сергея Натарова под стражей продлевается уже не в первый раз. Его задержали 22 декабря 2021 года, но, практически сразу после своего задержания Натаров был госпитализирован с подозрением на инфаркт, однако уже на следующий день по решению суда депутата отправили в СИЗО. В январе 2022 года суд рассмотрел апелляционное заявление на изменение меры пресечения, однако оставил его без удовлетворения. За перевод Натарова под домашний арест выступило красноярское отделение ЛДПР, организовавшее сбор подписей в поддержку парламентария.