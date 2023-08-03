Новые зарядные станции высокой мощности начали монтировать в трех локациях красноярской краевой дорожной сети, в будущем список мест их размещения будет существенно расширен. Информацию об этом опубликовал официальный портал Красноярского края.

На сегодня сотрудники «Россетей» монтируют и готовят к запуску три быстрых электрозарядных станции на территории АЗС в п. Памяти 13 Борцов, Ачинске и Боготоле. Оснащенные отечественным оборудованием станции позволяют одновременно заряжать до трех электромобилей на каждой, независимо от типа коннектора транспортного средства.

Ранее в Красноярске была создана сеть «медленных» электрозарядок (ЭЗС) в городских дворах. Создание сети мощных ЭЗС на красноярских трассах, ведущих в другие регионы, является следующим этапом плана по формированию удобной электрозарядной инфраструктуры для жителей края.

«Развитие электротранспорта — серьезный вклад в улучшение экологической обстановки в Красноярском крае. Если мы «закроем» (зарядными) станциями ключевые автомагистрали, то у жителей будет больше уверенности, какой вид двигателя выбирать при покупке автомобиля», — приводятся в сообщении слова главы Красноярского края Михаила Котюкова.

Напомним, что в ходе ПМЭФ-2021 «Россети-Сибирь», Сибирская генерирующая компания (СГК), Сибирский федеральный университет (СФУ) и крупный красноярский автодилер «Медведь Холдинг» подписали соглашение о совместном развитии электрозарядных станций.

Ранее руководитель проекта развития автомобильных зарядных станций СГК Андрей Витковский отмечал, что на сегодня компания уже установила 52 зарядные станции в Красноярске. Сейчас ведется работа по определению мест для установки в Новосибирске и Барнауле. СГК развивает это направление за счет собственных средств.

Стоит отметить, что по итогам первого полугодия 2023 года Иркутская область, Новосибирская область и Красноярский край вошли в топ-10 регионов России по объему рынка электрокаров с пробегом.

Ранее мы также рассказывали, что помощник президента РФ Максим Орешкин прибыл в Красноярск и обсудил перспективы развития местного аэропорта.