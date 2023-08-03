Проект будет масштабирован при поддержке губернатора и правительства Новосибирской области. Об этом заявил глава региона Андрей Травников во время посещения палаточного лагеря для юнармейцев в Новосибирском районе.

Палаточный лагерь оборудован на базе Шиловского гарнизона. Во время смены, которая будет проходить с 3 по 8 августа, для 44 юнармейцев запланированы встречи с военнослужащими — участниками СВО, занятия по тактико-специальной, огневой, строевой, общефизической подготовке, РХБЗ, участие в акции «Письмо солдатам», плетение маскировочных сетей.

Дополнительно к проведению занятий будут привлечены и педагоги муниципальных учреждений допобразования: тренеры ДЮСШ для организации спортивных соревнований, сдачи норм ГТО, мастер-классов, занятий с олимпийскими чемпионами. Например, в один из дней смены юнармейцы встретятся с олимпийской чемпионкой, заслуженным мастером спорта Ириной Минх. Запланированы и занятия по краеведению. С юнармейцами во время смены будут работать специалисты РДДМ «Движение Первых».

Губернатор Андрей Травников поддержал предложение главы района Андрея Михайлова о масштабировании проекта. К имеющимся сейчас объектам добавятся палатки, которые позволят разместить уже 150 детей за смену, а также новые объекты для занятий: две полосы препятствий по сто метров с беговой дорожкой, воркаут-площадка, плац для занятий тактической подготовкой, локация для стрельб из пневматического оружия.

«Поддерживаю, хороший, самое главное — уже реальный работающий проект. Давайте ориентироваться на полноценные каникулы — четыре смены», — подчеркнул губернатор.

В следующем году начнет принимать юных новосибирцев еще один новый объект — военно-патриотический парк «Авангард». Отвечая на вопрос юнармейцев, когда центр начнет работу, Андрей Травников заявил: 1 сентября 2024 года.

«Там большая стройка. Я недавно проверял, как идут работы. Впечатляет. Само место очень удобное: рядом Бердский залив, есть возможность заниматься на воде; лес; большая территория, которую можно оборудовать под все виды военно-прикладных занятий. Будут корпуса, в которых можно жить зимой и летом. Учебные корпуса. Поставлена задача: закончить работу к 1 сентября 2024 года. Тогда «Авангард» сможет принимать в том числе и юнармейские отряды круглый год», — рассказал ребятам Андрей Травников.