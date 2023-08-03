Суд в Новосибирске изменил приговор застройщику ЖК «Южная звезда»

Новосибирский облсуд изменил приговор Ленинского районного суда от 24 апреля 2023 года в отношении директора строительной организации-застройщика ЖК «Южная звезда» Максима Барсука: 1 год 6 месяцев исправительных работ вместо условного срока. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Также областной суд отменил приговор районного суда в части удовлетворения гражданских исков, которые Ленинским районным судом г. Новосибирска были оставлены без рассмотрения. Согласно апелляционному определению Новосибирского областного суда, за потерпевшими признано право на удовлетворение их гражданских исков в порядке гражданского судопроизводства.

Напомним, что, по данным следствия, директор ООО «Монтаж СПВ», планировал построить на земельном участке в р. п. Краснообск Новосибирского района вместо 19-этажного дома 25-этажный дом с большим количеством квартир и впоследствии реализовать их по завышенной стоимости.

Кроме того, Барсук принял единоличное решение по демонтажу каркаса многоквартирного жилого дома, на строительство которого уже были привлечены денежные средства участников долевого строительства.

В результате был причинен существенный вред ООО «Монтаж СПВ» в виде признания его банкротом и участникам долевого строительства в виде материального ущерба на сумму свыше 200 млн рублей.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирской области за первую половину 2023 года ввод многоквартирных домов составил более 1 млн квадратных метров.