Первые магазины федерального продуктового дискаунтера «Чижик» готовятся к открытию в Новосибирске

Группа X5 планирует открыть первые дискаунтеры «Чижик» в Новосибирске осенью этого года. До конца года намечается открытие не менее 10 магазинов под этим брендом. Первые локации «Чижика» уже известны.

О планах по запуску «Чижика» в Новосибирске «Континенту Сибирь» ранее говорили в группе Х5. Представители рынка коммерческой недвижимости Новосибирска в настоящее время ведут активные переговоры с Х5 по размещению «Чижиков». В частности девелоперская компания «Отелит» подтвердила «Континенту Сибирь» заключение контрактов с группой X5 по бренду «Чижик».

По данным «Отелита», первые магазины «Чижик» откроются в Пашино и в Дзержинском районе города. Также ожидается запуск магазинов в Оби и в Криводановке. Кроме того, по данным 2ГИС, к открытию готовится магазин «Чижик» на Кочубея в калининском районе города. Также известно о грядущем открытии «Чижика» на Толмачевской в ленинском районе Новосибирска, на Федора Горячева в кировском районе города. По непроверенным данным, в этом районе магазины также могут открыться на Комсомольской и Коротаева. В группе Х5 информацию о локациях будущих магазинов на текущем этапе не комментируют.



Напомним, что «Чижик» позиционируется как «жесткий дискаунтер». Первый такой магазин был открыт в Москве в 2020 году. Сейчас у «Чижика» более 800 дискаунтеров. В Новосибирске до конца года, по данным Х5, планируется открытие не менее 10 магазинов под этим брендом.

Формат «Чижика» активно обсуждался на круглом столе ритейлеров, который проводил в 2022 году «Континент Сибирь». Участники отмечали, что «Чижик» можно считать хорошей моделью дискаунтера. Впрочем, генеральный директор компании «Фермер-Центр Франчайзинг» (Новосибирск) Илья Сухарев, напротив, говорил о том, что по его мнению, «Чижик» нельзя назвать дискаунтером. «Это некий усеченный вариант магазина у дома, с тем же самым набором товаров, который есть в магазинах федеральных сетей», – отмечал Илья Сухарев. По его словам, в случае если дискаунтеры торгуют тем же товаром, что и обычные магазины, то в рамках одной группы компаний в течение нескольких лет это приведет к «каннибализации» форматов. В частности если через дорогу друг от друга будут располагаться магазины «Пятерочка» и «Чижик» группы X5 со схожим ассортиментом, но разными ценами, то более дорогой формат («Пятерочка»), по мнению Ильи Сухарева, окажется неконкурентоспособным и будет со временем вытеснен с рынка.