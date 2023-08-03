«Наигрались»: в каких регионах СФО упал интерес к ChatGPT?

ChatGPT теряет популярность во всем мире. Трафик чат-бота падает одновременно в России и США. Такую информацию приводит информационный портал ADPASS Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). «Континент Сибирь» запросил информацию у мобильных операторов о динамике аудитории ChatGPT в регионах Сибирского федерального округа (СФО).

По данным ADPASS, в США аудитория чат-бота уменьшилась на 10%. Общероссийскую динамику на снижение интереса подтвердили порталу в Tele2, где число российских пользователей ChatGPT в июне сократилось на 30%. Сокращение аудитории проекта подтвердили в «Билайне» и «МегаФоне», где, в частности, отметили, что трафик на сайты Openai.com, Chatgpt.ai и Chatgptbot.ru в июне сократился вдвое в сравнении с предыдущим месяцем.

«Наигрались» — именно так характеризуют эксперты падение интереса широкой аудитории к нейросети, отмечая при этом, что в дальнейшем ее популярность будет прирастать за счет постоянных пользователей-профессионалов — программистов, научных работников, маркетологов.

На момент публикации материала информацию о динамике аудитории ChatGPT в регионах СФО «Континенту Сибирь» предоставили в пресс-службе «МегаФона». Специалисты мобильного оператора отмечают, что общий трафик на сайтах GPTChat (Openai.com, Chatgpt.ai, Chatgptbot.ru) в Сибирском федеральном округе показывает отрицательную динамику: в июне этого года интерес к нейросети снизился на 30% по сравнению с маем.

Рост трафика в июне продемонстрировали только два региона: Иркутская область (63%) и Республика Тыва (37%). Остальные территории показывают отрицательную динамику, при этом наибольший отток трафика зафиксирован у пользователей из Алтайского края (–69%) и Томской области (–55%).

Регионом-лидером СФО по объему трафика на ресурс в сети «МегаФона» в июне 2023 года стала Иркутская область — 32% от общего объема трафика. Далее следуют Новосибирская область (13%) и Красноярский край (12%). Наименьший интерес к ChatGPT в СФО в июне 2023 года зафиксирован в Республике Алтай (1%).

При этом, несмотря на глобальное падение интереса, по данным Similarweb, сайт ChatGPT (openai.com) по-прежнему входит в топ-20 мировых интернет-ресурсов по посещаемости с ежемесячной аудиторией 1,7 млрд человек.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, какой из сибирских регионов лидирует по объему трафика мессенджеров и соцсетей.