Михаил Котюков зарегистрирован кандидатом на должность губернатора Красноярского края

Областной избирком официально зарегистрировал врио губернатора Красноярского края Михаила Котюкова в качестве кандидата на предстоящих выборах главы региона. Об этом в своем телеграм-канале сообщил и. о. первого заместителя губернатора — руководителя администрации губернатора Сергей Пономаренко.

Помимо Котюкова, выдвинутого партией «Единая Россия», избирком зарегистрировал в качестве кандидатов на выборы губернатора края депутатов регионального Заксобрания Андрея Новака (КПРФ) и Максима Маркерта («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).

Голосование на выборах губернатора Красноярского края пройдет в течение трех дней — 8, 9 и 10 сентября.

Напомним, что замглавы Минфина РФ Михаил Котюков был назначен на должность врио губернатора края в апреле текущего года, после того как Александр Усс, занимавший должность главы региона с 2018 года, покинул свой пост.