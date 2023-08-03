В Приангарье экс-директор предприятия подозревается в контрабанде леса на 50 млн рублей

Ольга Степанова
 
В Приангарье экс-директор предприятия подозревается в контрабанде леса на 50 млн рублей
Фото: unsplash.com

В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора лесоперерабатывающего предприятия, подозреваемого в контрабанде леса на сумму более 50 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по региону.

«В период 2014–2015 гг. подозреваемый незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалы в объеме более 22 тыс. кубометров, рыночной стоимостью более 50 млн рублей, отразив в таможенных декларациях ложные сведения о производителе товара», — говорится в сообщении.

В настоящий момент подозреваемый находится под домашним арестом. С ноября 2022 года в производстве органов следствия находится еще одно уголовное дело в отношении мужчины, возбужденное по факту незаконного возмещения НДС с деятельности предприятия.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что «черный лесоруб» в Красноярском крае уничтожил деревьев на 108 млн рублей.

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