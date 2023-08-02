Как стало известно 2 августа, победителями самой долгой в мире гонки FPV-дронов, прошедшей в рамках интенсива «Архипелаг 2023» в Новосибирской области, стала команда из Красноярска. Информацией об этом поделился ТАСС.

Как следует из сообщения, проведенные на «Архипелаге» соревнования на выносливость для команд FPV-беспилотников стали первым столь долгим мероприятием подобного толка в мире. Аппараты двух команд-участников за 24 часа на двоих прошли 5 092 круга по специальной трассе. Во время соревнований дроны останавливались только на кратковременное обслуживание — когда нужно было заменить батареи или же на время смены основного оператора. Победителем гонки стала команда операторов БПЛА из Красноярска.

Сообщается, что к данным соревнованиям допускались только профессиональные операторы. Гонка прошла на площадке аэродрома в окрестностях микрорайона ОбьГЭС. Всего в рамках интенсива «Архипелаг-2023», проходящего на 3 площадках в Новосибирской области с 28 июля по 7 августа состоится более 100 различных соревнований для беспилотников, для участия в которых зарегистрировалось более 1000 человек.

Также стало известно, что одним из итогов «Архипелага» станет создание Книги рекордов НТИ в сфере беспилотных авиационных систем, в которой будут отражены рекорды участников по скорости, продолжительности и высоте полетов дронов и другие достижения.

Развитие беспилотных авиасистем было объявлено основной темой «Архипелага» в этом году. Вчера, к примеру, стало известно что на мероприятии презентовали российский 3D-принтер для промышленного производства деталей дронов. Также, губернатор Новосибирской области в конце июля обозначил беспилотную авиацию приоритетом развития региона.