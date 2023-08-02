Стало известно, что на сегодняшнем заседании избиркома Хакасии с участием прибывших в регион членов ЦИК РФ было принято решение о регистрации кандидатов в Верховный совет Хакасии от партии «Коммунисты России». Ранее республиканский избирком дважды отказал комроссам в регистрации списка кандидатов. Информация об этом появилась в ТГ-канале партии.

Как говорится в сообщении, регистрация списка кандидатов партии «Коммунисты России» на выборах депутатов Верховного Совета Хакасии стала возможна «благодаря принципиальной позиции Председателя ЦИК РФ Эллы Александровны Памфиловой и других членов Центральной избирательной комиссии».

«Прекращен многомесячный произвол, творимый губернатором Коноваловым и его подопечными меньшевиками-зюгановцами», — приводятся в сообщении слова главы «Коммунистов России» Сергея Малинковича. Напомним, путь комроссов на хакасские выборы был тернист — ранее им дважды отказали в регистрации списка кандидатов в Верховный Совет республики, а кандидатуру Владимира Грудинина на грядущие выборы главы региона также удалось зарегистрировать только после вмешательства Центральной избирательной комиссии России.

Ранее стало известно, что кандидат на место главы Хакасии от ЕР Сергей Сокол выписан из больницы после срочной операции.