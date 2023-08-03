В Новосибирске постоянно идут споры и ломаются копья вокруг вопроса, убирать ли очередную автопарковку в центре, заменяя ее на парк (возле цирка) или на пешеходное пространство (на улице Ленина). Часто звучит тезис: нельзя убирать парковки, в центре некуда поставить машину. Нужно больше парковок, нужно больше дорог.



Почему-то часть новосибирской общественности считает, что если построить в центре много парковок и сделать улицы шире, то пробок не станет.

Но в центральной части Новосибирска пробки создаются не оттого, что улицы узкие, и не оттого, что не хватает парковок. Ситуация ровно противоположная. В качестве примера можно взять Бангкок, в котором многие бывали. В Таиланде настроили пять уровней дорог, вложив в это десятки миллиардов долларов, и город от этого стал грязным. Все автомобили стоят, дымят, в городе нет никаких зеленых зон. Полицейские, которые пытаются разруливать пробки, носят респираторы, потому что внизу просто нечем дышать. Это пример той транспортной стратегии, следовать которой просто нельзя.

Увеличение числа парковочных мест в центре усугубит проблему пробок, а не решит ее. Чем больше бесплатных парковочных мест в центре, тем больше желающих в центр приехать. И расширять дороги в центре, в отличие от спальных районов, не надо. Они и так достаточно широкие, и кое-где я бы их уменьшил в пользу пешеходного пространства, чтобы людям было где гулять.

Парковочное пространство в центре должно остаться, но оно должно быть платным. Чтобы была возможность приехать, припарковаться и оставить свою машину. За денежки. Это как в кофейне — люди же не просто там разговаривают, каждый из них выпивает чашку кофе, которая в центре стоит 200–300 рублей.

Ничего критичного в том, чтобы заплатить за парковку 100 рублей, я не вижу. Приедут, припаркуются, сделают свои дела и точно уедут — потому что за деньги целый день машина там стоять не будет. Одно дело отдать 100 рублей, другое — 1000 рублей за день.

Платным парковочным пространством мы уберем из центра те автомобили, которые приезжают с утра и стоят целый день, превращая центр в гигантскую парковку.

И именно эти автомобили создают пробки в час пик утром и вечером. Зато те, кому в центр нужно действительно по делам, смогут приехать и припарковаться в любой момент. И не нужно будет наворачивать круги в поисках свободной парковки. Это ведь тоже лишний трафик, и его мы тоже уберем.

Как быть тем, кто приезжает на работу на автомобиле? Для них обязательно должны быть перехватывающие парковки у конечных станций метро. На «Площади Маркса», на «Золотой Ниве», на «Речном вокзале». Или у ЛДС — там большие парковочные пространства, которые днем, когда нет матчей, никому особо не нужны. Есть проблема у метро «Заельцовская», там нет места для перехватывающей парковки. Но линию метро рано или поздно продлят. А до того парковку можно было бы сделать в пойме реки Ельцовка 2-я, рядом с улицей Колонды, и пустить оттуда бесплатный автобус-челнок до метро. Чтобы трафик с 5-го и 6-го микрорайонов не выливался на Красный проспект. И надо дотянуть по Красному проспекту до Колонды выделенную линию для общественного транспорта. Тогда люди из Родников, Снегирей, Стрижей и других районов смогут доезжать до парковки на улице Колонды, пересаживаться на общественный транспорт. Кто хочет, сможет затем пересесть на метро, а кто не хочет туда спускаться, сможет ехать дальше по Красному проспекту на общественном транспорте. И получится у них это быстрее, чем на автомобиле.

Я считаю, что нужно зарезервировать землю рядом с перекрестком улицы Колонды и Красного проспекта под перехватывающую парковку. Она сейчас муниципальная, и важно, чтобы там не началось строительство очередного жилья.

Центр города должен быть комфортным для пешеходов. И тут мы идем уже даже не по пути Европы — по пути Москвы и некоторых других крупных городов России. В центре Москвы уже нет бесплатного парковочного пространства. Сейчас нет проблем припарковаться в центре столицы, только придется заплатить 500 рублей в час. Мы поскромнее будем — по 100 рублей. Или можно, как в Краснодаре, где основной тариф — 50 рублей в час. Уже сейчас есть российские города, в которых все это прекрасно работает. А мы боимся несчастную улицу Ленина сделать частично пешеходной, потому что якобы сразу возникнет коллапс. А зачем машинам вообще выезжать на улицу Ленина, если речь не о местных жителях, конечно? Может, не надо ее заставлять машинами, пусть по ней люди ходят? Там бары, рестораны, театры, кинотеатр. Пусть будет улица для людей, а не для автомобилей.

Вот я лично стараюсь в Москве останавливаться рядом с Кузнецким мостом. Каждый раз, когда я приезжаю, там все больше и больше пешеходного пространства. Москвичи не просто убирают парковки — они убирают дороги. Возле Кузнецкого моста, возле ЦУМа, ГУМа нет автомобилей вообще. Там комфортно гулять. Огромное количество баров, ресторанов, толпы людей. Все приезжают туда. А почему? Потому что там нет машин. И для того, чтобы сделать центр таким, нужны не супербольшие деньги. Это не развязки и дороги строить с многоуровневыми парковками.

Центр должен быть комфортным для людей, а не для автомобилей — иначе он деградирует.

В США пытались делать города для автомобилей. Пример Детройта нам всем наука. Там ведь расположены крупнейшие автомобильные концерны, а каждый американец, как известно, должен был иметь автомобиль. Вот они и попытались переделать Детройт под автомобили. Снесли исторический центр, расширили дороги, сделали гигантские парковки. В итоге стоит торговый центр, вокруг него поле парковок. В результате центра города не стало. Никто не стал приезжать в центр, чтобы погулять. Центр начал деградировать и превратился, по сути, в гетто. А сам Детройт превратился в «фейл-сити» (город-ошибку. — «КС»).

Если сделать город комфортным для автомобилей (а это стоит огромных денег), он станет непригодным для людей. Это то, что нам грозит, если мы пойдем не тем путем.

Давайте вместо того, чтобы сделать себе и городу хуже за очень большие деньги, сделаем лучше — за меньшие.