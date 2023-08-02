Новосибирские власти прокомментировали информацию о свежих захоронениях в лесополосе возле МЖК «Восточный»

Павел Ганьшин
 
Зхоронения
Фото из архива "Континента Сибирь"

Новосибирская мэрия прокомментировала резонансную тему найденных местными жителями в окрестностях Гусинобродского кладбища свежих могил. По словам городских властей, захоронения не нарушают установленных границ кладбища.

Согласно позиции департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Новосибирска, содержание кладбищ и контроль за их санитарным состоянием находятся в ведении МКУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги». По предоставленной МКУ информации, найденные захоронения находятся в границах Гусинобродского кладбища, утвержденных постановлением новосибирской мэрии от 7 марта 2023 года.

Как сообщает мэрия, «в связи с тем, что территории кладбищ Новосибирска исторически сложились в границах различных земельных участков, в настоящее время осуществляются мероприятия по уточнению и расширению их границ, в том числе границ кладбища «Гусинобродское». Помимо этого, «Ритуальные услуги» заняты установлением ограждений по границам общественных кладбищ и обваловкой их территории в соответствии с санитарными правилами и нормами.

Напомним, в конце июля жители МЖК «Восточный» обнаружили в лесополосе 67 свежих могил и сообщили об этом СМИ. Чуть позже прокуратура Новосибирской области объявила, что проведет проверку законности захоронений в этом месте.

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