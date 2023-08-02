Руководителя предприятия из Кузбасса объявили в федеральный розыск за невыплату зарплат

Павел Ганьшин
 
Невыплата зарплат
Изображение от jcomp на Freepik

Кузбасские следователи предъявили заочное обвинение фактическому директору одного из угольных предприятий Кемеровской области за невыплату зарплат работникам. Обвиняемый объявлен в федеральный розыск. Информацию об этом 2 августа распространила пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

Как стало известно в среду, фактический руководитель ООО «Угольэкспорттрейд», ставший фигурантом возбужденного по поручению главы СКР Александра Бастрыкина уголовного дела о невыплате заработной платы, объявлен в федеральный розыск. Сделано это было по причине того, что обвиняемый скрывается от следственных органов.

Согласно версии следствия, сотрудникам упомянутой организации не выплачивалась зарплата с февраля по июнь 2023 года. Общая сумма накопившейся задолженности превысила 25 миллионов рублей. В рамках расследования уголовного дела назначена судебно-бухгалтерская экспертиза, которая призвана установить точное количество работников, перед которыми у компании есть задолженность, а также то, на какие цели расходовались денежные средства, предназначенные для оплаты труда.

За совершение преступления по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ обвиняемому может грозить до трех лет лишения свободы. Как сообщается, следователи принимают меры для обеспечения погашения зарплатных долгов перед сотрудниками предприятия. Председатель СКР поручил руководителю следственного управления по Кемеровской области-Кузбассу повторно доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах, а также мерах, принятых для восстановления нарушенных прав граждан.

Согласно данным Rusprofile, ООО «Угольэкспорттрейд» находится в процессе банкротства с 3 апреля 2023 года. Генеральным директором учрежденной в феврале 2020 года организации значится Александр Стрельников. За прошлый год компания показала чистый убыток в 224 млн рублей при выручке в 642 млн рублей.

Ранее мы сообщали о том, что Следственный комитет начал проверку трех кузбасских предприятий из-за сообщений их сотрудников о задержке зарплат. «Угольэкспорттрейд» входил в их число.

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