Кузбасские следователи предъявили заочное обвинение фактическому директору одного из угольных предприятий Кемеровской области за невыплату зарплат работникам. Обвиняемый объявлен в федеральный розыск. Информацию об этом 2 августа распространила пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

Как стало известно в среду, фактический руководитель ООО «Угольэкспорттрейд», ставший фигурантом возбужденного по поручению главы СКР Александра Бастрыкина уголовного дела о невыплате заработной платы, объявлен в федеральный розыск. Сделано это было по причине того, что обвиняемый скрывается от следственных органов.

Согласно версии следствия, сотрудникам упомянутой организации не выплачивалась зарплата с февраля по июнь 2023 года. Общая сумма накопившейся задолженности превысила 25 миллионов рублей. В рамках расследования уголовного дела назначена судебно-бухгалтерская экспертиза, которая призвана установить точное количество работников, перед которыми у компании есть задолженность, а также то, на какие цели расходовались денежные средства, предназначенные для оплаты труда.

За совершение преступления по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ обвиняемому может грозить до трех лет лишения свободы. Как сообщается, следователи принимают меры для обеспечения погашения зарплатных долгов перед сотрудниками предприятия. Председатель СКР поручил руководителю следственного управления по Кемеровской области-Кузбассу повторно доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах, а также мерах, принятых для восстановления нарушенных прав граждан.

Согласно данным Rusprofile, ООО «Угольэкспорттрейд» находится в процессе банкротства с 3 апреля 2023 года. Генеральным директором учрежденной в феврале 2020 года организации значится Александр Стрельников. За прошлый год компания показала чистый убыток в 224 млн рублей при выручке в 642 млн рублей.

Ранее мы сообщали о том, что Следственный комитет начал проверку трех кузбасских предприятий из-за сообщений их сотрудников о задержке зарплат. «Угольэкспорттрейд» входил в их число.