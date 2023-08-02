Суд в Новосибирске вынес приговор майору Владимиру Малыхину

Новосибирский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор майору Владимиру Малыхину, обвиняемому во взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

«Майор Малыхин взятку в общей сумме 22 000 рублей — по 11 000 рублей от двух военнослужащих, за несообщение командованию о совершенных военнослужащими грубых дисциплинарных проступках», — говорится в сообщении

Суд признал Малыхина виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ, и путем частичного сложения наказаний назначил ему окончательное наказание в виде штрафа в размере 650 000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления, сроком на 3 года.

Помимо этого, суд конфисковал с осужденного в доход Российской Федерации 22 000 рублей.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что глава Томского района Томской области отправится в колонию строгого режима за взятки.