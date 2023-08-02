2 августа Томскстат рассказал об итогах строительной отрасли Томской области за первые 6 месяцев 2023 года. В частности, стало известно что объем введенного в эксплуатацию жилья в регионе году к году увеличился в 1,5 раза.

Объем работ и услуг, выполненных собственными силами томских строительных организаций за полугодие, по предварительным данным, составил 30 млрд рублей — это превышает показатели прошлогоднего аналогичного периода на 13,7%.

По данным ведомства, с начала года по конец июня в регионе силами крупных застройщиков и частных лиц было введено 265,1 тыс. кв. метров жилья, что в полтора раза больше, чем в первом полугодии 2022-го.

Отмечается, что объем нового жилья распределился между строительными организациями и населением практически поровну. Застройщики ввели в строй 50,4%, или 133,7 тыс. кв. метров жилых площадей, — это в 3,7 (!) раза больше, чем за предыдущий аналогичный период. На долю же индивидуального жилищного строительства за счет собственных или заемных средств в этом году пришлось, соответственно, 49,6%, или 131,4 тыс. кв. метров. При этом отмечается, что темпы ИЖС год к году снизились на 5,3%.

Наибольшее количество новых жилых площадей появилось в Томске — 107,2 тыс. кв. метров. Всего на города и поселки городского типа в регионе пришлось 115,8 тыс. кв. метров. Оставшиеся 149,3 тыс. «квадратов» приходятся, соответственно, на сельские районы области. Тут в лидерах оказался Томский район, где построили на 32,2% больше нового жилья, чем в прошлогодний период, — 132,5 тыс. кв. метров.

Ранее мы сообщали, что власти Томской области планируют в ближайшие годы почти стократно увеличить объем переработки отходов в регионе.