Глава Томского района Томской области отправится в колонию строгого режима за взятки

Ленинский районный суд города Томска вынес приговор по уголовному делу в отношении главы Томского района Томской области Александра Терещенко. Он признан виновным по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в период с ноября 2016 года по декабрь 2017 года Александр Терещенко и Сергей Агеев, будучи предпринимателями, передали взятку на тот момент главе местного отделения Россельхозбанка Игорю Шелевому в виде 3,7 млн рублей, 50 тысяч долларов США и Toyota Camry.

«Незаконное вознаграждение в общей сумме более 8 млн рублей передавалось за способствование принятию банковским учреждением решений о заключении двух мировых соглашений по делу о взыскании задолженности по кредитному договору с организации, в интересах которой действовали взяткодатели», — говорится в сообщении ведомства.

Суд приговорил Терещенко к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 24,5 млн рублей. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих и иных организациях, на 5 лет.

В отношении второго фигуранта, Сергея Агеева, который добровольно сообщил о совершении преступлений и активно способствовал их раскрытию и расследованию, уголовное преследование в соответствии с положениями уголовного закона прекращено.

Александр Терещенко возглавил Томский район в 2018 году. До этого Терещенко представлял Томский район в Законодательной думе Томской области в IV, V и VI созывах от «Единой России». С 2007 года Терещенко возглавлял районное отделение партии. Партия заявляла о планах исключить его из своих рядов. Терещенко работал в структурах «Газпрома», возглавлял ЗАО «Восточная инвестиционная газовая компания», которое основал в 2002 году (компания занимается газификацией районов региона), и фонд развития Томского района.

Напомним, что 10 ноября главу Томского района Томской области Александра Терещенко задержали сотрудники ФСБ. Чиновника подозревали в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями. По этому делу также были задержаны заместитель главы Томского района Денис Празукин, сотрудница администрации района Анастасия Елизарова, глава строительной компании «Спецмонтажстрой», экс-депутат Владимир Мамонтов, а также бывший заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.