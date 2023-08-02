Сбер высадил сибирские голубые ели на территории детской больницы в Казани

Сбер на протяжении многих лет является партнером Семейного дома,
расположенного на территории Детской республиканской клинической больницы Республики Татарстан. Семейный дом дает возможность семьям не разлучаться в период длительного лечения, за десять лет он оказал поддержку более 15 000 детей и родителей.
Сотрудники банка регулярно проводят мастер-классы с маленькими жителями
дома, помогают в уборке помещений и прилегающей территории. В этом году в
честь десятилетия проекта были высажены ели, предоставленные Сибирским
Сбером, на территории семейной гостиницы. Голубые красавицы украсили
фронтальную часть дома, став символом добра и надежды для маленьких
пациентов больницы.
«В этой совместной акции разных территориальных подразделений Сбера –
настоящая иллюстрация наших корпоративных ценностей: мы всегда с
удовольствием участвуем в благотворительных акциях и озеленяем наши
города. Наши ели теперь украшают территорию детской больницы в Казани, и
мы уверены, что они помогут маленьким пациентам, которые каждый день
будут чувствовать сердечную поддержку даже из далекой Сибири», — отметил председатель Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Дмитрий Солнцев.
Управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк» Рушан Сахбиев поздравил Семейный дом с юбилеем: «Желаю, чтобы здесь
всегда звучал смех и светилось здоровье. Мы искренне верим, что подобные
мероприятия и наши добрые встречи помогают детям справиться с тяжелым
недугом и победить болезнь».
Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что Сбер организовал сделку по покупке компании в Индии через аккредитив.