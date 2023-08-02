В последний день июля новосибирская топливная компания «Нафтатранс плюс» приобрела долю в организации, владеющей нефтебазой в Ленинском районе города. Информация об этом в своем ТГ-канале сообщила компания «Юнисервис Капитал» — организатор размещения «Нафтатранс плюс».

Как следует из сообщения, генеральный директор ТК «Нафтатранс плюс» Игорь Головня приобрел 75% в уставном капитале ООО «Энергия топлива», которое владеет крупной нефтебазой на Хинганской. При этом доля в 25% остается в собственности прежнего владельца «Энергии топлива». В результате сделки уставной капитал «Энергии» увеличился вчетверо — с 10 до 40 тысяч рублей.

Сообщается, что до настоящего времени «Нафтатранс плюс» не обладал собственными мощностями, а теперь в его группе компаний имеются собственные активы. Объем единовременного хранения нефтебазы составляет 7,8 тыс. куб. м, а ее оснащенность удовлетворяет всем необходимым техническим требованиям и отвечает стандартам безопасности.

ООО ТК «Нафтатранс Плюс» зарегистрировано в Новосибирске 10 декабря 2007 года Игорем Головней. Он же является его генеральным директором с момента основания. Согласно данным Rusprofile, основной вид деятельности организации — оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Ранее компания развивала АЗС под брендами Shell и «Лукойл». Выручка организации за прошлый год составила 9,7 млрд рублей, а чистая прибыль — 107 млн рублей.

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