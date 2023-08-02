РУСАЛ отмежевался от поддержки СВО

Континент Сибирь Портал
 
РУСАЛ отмежевался от поддержки СВО
Фото: скриншот отчета компании РУСАЛ

Алюминиевая компания РУСАЛ выпустила пресс-релиз, предназначенный для англоязычной аудитории, в котором заявила о своем неучастии в поддержке добровольцев или добровольческих ассоциаций, связанных с СВО.

 Пресс-релиз о том, что РУСАЛ не поддерживает добровольцев и добровольческие организации, участвующие в СВО, появился на англоязычном разделе сайте компании 1 августа. Компания просит проинформировать её, если вдруг кто-то где-то увидит упоминание её контактов в указанном контексте. На русскоязычном разделе корпоративного сайта пресс-релизы за август отсутствуют. «Континент Сибирь» готовит запрос в пресс-службу компании с целью прояснить позицию российского промышленного гиганта.

Ранее сообщалось, что на Красноярском алюминиевом заводе компании РУСАЛ построят мощный электрофильтр за 200 млн рублей

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  