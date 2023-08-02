РУСАЛ отмежевался от поддержки СВО

Алюминиевая компания РУСАЛ выпустила пресс-релиз, предназначенный для англоязычной аудитории, в котором заявила о своем неучастии в поддержке добровольцев или добровольческих ассоциаций, связанных с СВО.

Пресс-релиз о том, что РУСАЛ не поддерживает добровольцев и добровольческие организации, участвующие в СВО, появился на англоязычном разделе сайте компании 1 августа. Компания просит проинформировать её, если вдруг кто-то где-то увидит упоминание её контактов в указанном контексте. На русскоязычном разделе корпоративного сайта пресс-релизы за август отсутствуют. «Континент Сибирь» готовит запрос в пресс-службу компании с целью прояснить позицию российского промышленного гиганта.

Ранее сообщалось, что на Красноярском алюминиевом заводе компании РУСАЛ построят мощный электрофильтр за 200 млн рублей