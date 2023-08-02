В Новосибирске на улице Серебренниковской ограничат движение транспорта

В Новосибирске с 4 августа по 30 сентября временно ограничивается движение транспортных средств по ул. Серебренниковской путем сужения проезжей части на 5 метров в районе здания по адресу: ул. Сибревкома, 20, сообщает пресс-центр городской мэрии.

«Ограничения связаны с проведением ООО «НТСК» работ по прокладке тепловой сети с устройством тепловой камеры и дренажного колодца по ул. Сибревкома в Центральном районе», — говорится в сообщении.

Напомним, что с 28 июля по 30 октября текущего года введены ограничения на участке ул. Серафимовича между перекрестком с ул. Титова и зданием по адресу: ул. Титова, 18, лит. Ц. Проезжая часть на этом отрезке улицы сужена на 3 метра. При этом движение автотранспорта полностью запрещено на участке от упомянутого здания Титова, 18, литера Ц до здания на ул. Плахотного, 23.