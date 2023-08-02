Суд в Новосибирске признал АО «Аэропорт Толмачево» нарушившим закон о торгах

Арбитражный суд Новосибирской области поддержал позицию Новосибирского УФАС по делу в отношении АО «Аэропорт Толмачево» и ООО «Аэрофинанс». Компании нарушили закон о закупках* при проведении торгов на уборку помещений терминала.

Ранее антимонопольный орган рассмотрел жалобы индивидуальных предпринимателей на действия заказчика АО «Аэропорт Толмачево» при проведении организатором закупки — ООО «Аэрофинанс» — конкурса, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

«Новосибирское УФАС России установило, что в информационной карте в приложении к закупочной документации в качестве одного из критериев оценки указан пункт «Снижение налоговой нагрузки для заказчика». Тогда как положение о закупке не содержит этого критерия оценки», — говорится в сообщении ведомства.

Соответственно, установление такого критерия в закупочной документации является неправомерным. Ведомство признало АО «Аэропорт Толмачево» и ООО «Аэрофинанс» нарушившими порядок организации и проведения торгов.

Арбитражный суд Новосибирской области поддержал решение и предписание территориального органа антимонопольной службы.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что бывшую гостиницу возле аэропорта Толмачево в Новосибирске снесут за 47,5 млн рублей.