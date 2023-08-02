В Новосибирске начались испытания теплосетей по зоне ТЭЦ-5

Со 2 августа 2023 года в Новосибирске будут испытывать на плотность и прочность тепловые сети по зоне теплоснабжения от ТЭЦ-5. Об этом сообщили в пресс-центре городской мэрии.

Испытания будут проводиться до 8 августа. Отключение горячей воды — со 2 по 13 августа (максимальный срок).

Под испытания попадают объекты на ул. Суркова, ул. Гладкова, ул. Геофизической, ул. Национальной (от 10-го Трикотажного переулка до Гусинобродского шоссе), ул. Куприна, ул. Есенина, ул. Кошурникова, ул. Журавлева, ул. Федосеева, ул. Гаранина, ул. Воинской, ул. Адриена Лежена, ул. Стофато, ул. Добролюбова, ул. Бориса Богаткова (от ул. Кошурникова до ул. Артиллерийской), ул. Никитина, ул. Панфиловцев, ул. Гурьевской, ул. Тополевой, территории Военного городка.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что к подрядчикам при ремонте теплосетей в Новосибирской области будут предъявляться более жесткие требования.