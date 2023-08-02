В Советском районе Новосибирска заменят старые опоры уличного освещения по поручению губернатора

Вопросы содержания и уборки улиц областного центра, а также комплексный ремонт дорог сегодня находятся на особенном контроле губернатора. Во время рабочей поездки в Советский район Новосибирска Андрей Травников обсудил с руководством города и района пути решения системных проблем, возникающих в сфере содержания и уборки территорий, а также дорожно-транспортных работ.

Важным аспектом выездного совещания губернатора по развитию и содержанию сети улиц Советского района стал ремонт проспекта Строителей на участке от Бердского шоссе до проспекта Лаврентьева и организация системы уличного освещения вдоль ремонтируемой трассы. Ремонт дороги реализуется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Источник финансирования — областной бюджет, сумма — 127,649 млн рублей, срок выполнения — 30.09.2023.

Андрей Травников подчеркнул, что он оформит поручение и поддержит программу по замене опор со светильниками в Академгородке, — эти работы должны быть проведены в течение трех лет. «Просьба к администрации района — подготовить перечень улиц по приоритетности работ. Важно, что здесь нет этой проблемы — большого количества коммуникаций на опорах, «грязного неба» в проводах».

Андрей Травников отметил, что сегодня проспект Строителей — хороший пример объекта с комплексным подходом ко всем видам и элементам дорожных работ, включая организацию и оформление велодорожек.

Кроме того, беседуя о благоустройстве территорий с жителями Советского района, губернатор сообщил, что одновременно с организацией парка «Чербузы» стартует проект сквера на Демакова — сейчас идет разработка ПСД этого объекта.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что глава региона назвал обновление парка общественного транспорта в Новосибирске приоритетной задачей.