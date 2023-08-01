Имущество ООО «Кузбассмясопром» повторно выставили на торги за 40,5 млн рублей

Имущественный комплекс ООО «Кузбассмясопром» повторно выставлен на продажу за 40,5 млн рублей. Стоимость капитала оценивается более чем в 95 млн рублей, однако большая часть владений непригодна к эксплуатации.

Имущество ООО «Кузбассмясопром» повторно выставлено на торги. Об этом стало известно из информации на портале «Федресурс».

Лот обанкротившегося предприятия состоит из зданий, строений, сооружений, оборудования, запасов и транспортных средств, объектов, предназначенных для разведения и выращивания свиней, расположенных на территории поселка Плотниково в Кемеровской области.

Имущество оценено в 95,8 млн рублей, однако начальная цена составляет 40,5 млн рублей. Шаг аукциона — 1%, или 4 млн рублей. Мероприятие запланировано на 4 сентября 2023 года.

Торги организованы повторно, так как в прошлый раз не было подано заявок на участие в аукционе. Изначальная стоимость лота составила 45 млн рублей, но ее пришлось снизить.

Ранее конкурсный управляющий Глеб Марков рассказал «Ъ-Сибирь», что большая часть имущества предприятия оценена как непригодная к эксплуатации. Должник долгое время не вел производственной деятельности, а его активы были возвращены в конкурсную массу после оспаривания сделок с аффилированными лицами бывших собственников предприятия.

По данным Rusprofile, до февраля 2018 года собственником ООО «Кузбассмясопром» был Евгений Юган, после которого владельцем стал Владимир Балобанов. В декабре 2019 года свинокомплекс был признан банкротом. Евгений Юган является сыном судимого кузбасского предпринимателя Александра Югана. Юган старший владел ООО «Алтаймясопром», которое реализовывало мегапроект строительства свиноводческого предприятия в Алтайском крае. Юган похитил имущество предприятия на 166 млн рублей и перевел активы в ООО «Кузбассмясопром». Его действия привели к уменьшению конкурсной массы свинокомплекса на указанную сумму, которая могла пойти на погашение кредиторской задолженности обанкротившегося алтайского предприятия. Летом 2023 года Александра Югана приговорили к 4 годам условно за мошенничество.

Напомним, что ранее стало известно о том, что бывшую гостиницу возле аэропорта Толмачево в Новосибирской области планируют снести. На это владелец здания готов потратить 47,5 млн рублей.