Имущество ООО «Кузбассмясопром» повторно выставили на торги за 40,5 млн рублей

Алёна Золотова
 
Имущество ООО «Кузбассмясопром» повторно выставили на торги за 40,5 млн рублей
Фото unsplash.com

Имущественный комплекс ООО «Кузбассмясопром» повторно выставлен на продажу за 40,5 млн рублей. Стоимость капитала оценивается более чем в 95 млн рублей, однако большая часть владений непригодна к эксплуатации. 

Имущество ООО «Кузбассмясопром» повторно выставлено на торги. Об этом стало известно из информации на портале «Федресурс». 

Лот обанкротившегося предприятия состоит из зданий, строений, сооружений, оборудования, запасов и транспортных средств, объектов, предназначенных для разведения и выращивания свиней, расположенных на территории поселка Плотниково в Кемеровской области. 

Имущество оценено в 95,8 млн рублей, однако начальная цена составляет 40,5 млн рублей. Шаг аукциона — 1%, или 4 млн рублей. Мероприятие запланировано на 4 сентября 2023 года.

Торги организованы повторно, так как в прошлый раз не было подано заявок на участие в аукционе. Изначальная стоимость лота составила 45 млн рублей, но ее пришлось снизить.

Ранее конкурсный управляющий Глеб Марков рассказал «Ъ-Сибирь», что большая часть имущества предприятия оценена как непригодная к эксплуатации. Должник долгое время не вел производственной деятельности, а его активы были возвращены в конкурсную массу после оспаривания сделок с аффилированными лицами бывших собственников предприятия.

По данным Rusprofile, до февраля 2018 года собственником ООО «Кузбассмясопром» был Евгений Юган, после которого владельцем стал Владимир Балобанов. В декабре 2019 года свинокомплекс был признан банкротом. 

Евгений Юган является сыном судимого кузбасского предпринимателя Александра Югана. Юган старший владел ООО «Алтаймясопром», которое реализовывало мегапроект строительства свиноводческого предприятия в Алтайском крае. Юган похитил имущество предприятия на 166 млн рублей и перевел активы в ООО «Кузбассмясопром». Его действия привели к уменьшению конкурсной массы свинокомплекса на указанную сумму, которая могла пойти на погашение кредиторской задолженности обанкротившегося алтайского предприятия. Летом 2023 года Александра Югана приговорили к 4 годам условно за мошенничество. 

Напомним, что ранее стало известно о том, что бывшую гостиницу возле аэропорта Толмачево в Новосибирской области планируют снести. На это владелец здания готов потратить 47,5 млн рублей. 

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  