Прокуратура проверит информацию о 67 свежих могилах около МЖК «Восточный» в Новосибирске

1 августа прокуратура Новосибирской области сообщила, что проверит информацию в СМИ об обнаружении 67 свежих захоронений в районе МЖК «Восточный» Новосибирска.

«По результатам проверки будет дана оценка законности осуществления захоронений, наличия разрешительных документов. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — уточнили в ведомстве.

Ранее, 30 июля, информация о захоронениях появилась в СМИ. Место в лесу обнаружил грибник. Самые старые захоронения датированы маем 2023 года, свежие — не позднее середины июня. Недалеко от этого места находится Гусинобродское кладбище, где захоронены участники ЧВК «Вагнер».

Напомним, что прокуратура обратила внимание на выполнение мероприятий «дорожной карты» по развитию Хилокского микрорайона.