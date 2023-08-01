Прокуратура проверит информацию о 67 свежих могилах около МЖК «Восточный» в Новосибирске

Алёна Золотова
 
Прокуратура проверит проверит информацию о 67 свежих могилах около МЖК «Восточный» в Новосибирске
Фото из архива "Континента Сибирь"

1 августа прокуратура Новосибирской области сообщила, что проверит информацию в  СМИ об обнаружении 67 свежих захоронений в районе МЖК «Восточный» Новосибирска.

«По результатам проверки будет дана оценка законности осуществления захоронений, наличия разрешительных документов. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — уточнили в ведомстве.

Ранее, 30 июля, информация о захоронениях появилась в СМИ. Место в лесу обнаружил грибник. Самые старые захоронения датированы маем 2023 года, свежие — не позднее середины июня. Недалеко от этого места находится Гусинобродское кладбище, где захоронены участники ЧВК «Вагнер».

Напомним, что прокуратура обратила внимание на выполнение мероприятий «дорожной карты» по развитию Хилокского микрорайона. 

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