Бывшую гостиницу возле аэропорта Толмачево в Новосибирске снесут за 47,5 млн рублей

Здание бывшей гостиницы возле аэропорта Толмачево снесут за 47,5 млн рублей до 1 февраля 2024 года. Об этом стало известно из информации в размещенной закупке на «ЕИС. Госзакупки».

31 июля АО «Аэропорт Толмачево» разместило тендер на снос здания бывшей пятиэтажной гостиницы возле здания аэропорта. За демонтаж сооружения 60-х годов прошлого века организация планирует заплатить 47,5 млн рублей.

Итоги аукциона подведут 31 августа, а снос здания планируется закончить не позднее 1 февраля 2024 года. При этом АО «Аэропорт Толмачево» не против досрочного выполнения работ — срок их выполнения является одним из критериев тендерной заявки.

В здании по адресу пр. Мозжерина, 8А на данный момент находятся офис компании, кафе («Чашка кофе» Дениса Иванова), банкоматы и логистическая организация.

Ранее в 2017 году АО «Аэропорт Толмачево» планировало реконструировать здание, но в конечном итоге принято решение о его сносе.

Напомним, что в конце мая 2023 года делегация Совета Федерации РФ побывала на площадке реконструкции новосибирского аэровокзального комплекса Толмачево. На встрече губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что программа развития хаба Толмачево и прилегающих территорий является предметом особой гордости для региона.