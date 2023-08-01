«Неосознанный скепсис и безразличие». А как вы относитесь к введению цифрового рубля?

С 1 августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения цифрового рубля. На ближайшее время Банком России запланирован тестовый запуск «третьей формы национальной валюты». Чем отличается она от наличных и безналичных денег и нужна ли рядовому гражданину, «Континент Сибирь» выяснял у специалистов Центрального Банка Российской Федерации и экспертов финансового рынка.

Справка. Федеральный закон от 24 июля 2023 года № 340-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части формирования правовых основ для внедрения цифрового рубля) был принят Госдумой 11 июля 2023 года, одобрен Советом Федерации 19 июля 2023 года, подписан президентом РФ Владимиром Путиным 24 июля 2023 года, опубликован 24 июля 2023 года. Согласно статьи 8 закон вступает в силу с 1 августа 2023 года. На сегодня является базовым законом, закрепляющим правовые нормы введения в России цифрового рубля — третьей формы национальной валюты. Цифровой рубль — это дополнительная форма рубля, наряду с наличными и безналичными деньгами, которая является обязательством Центрального банка и реализуется посредством цифровых технологий. Цифровой рубль является фиатной валютой, то есть валютой, устойчивость функционирования которой обеспечивается государством в лице Центрального банка. Цифровой рубль будет иметь форму уникального цифрового кода, хранящегося на специальном цифровом кошельке. Передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного цифрового кошелька на другой в соответствии с заданными сетевыми алгоритмами в рамках специальной цифровой платформы

Начало тестирования цифровой формы национальной валюты сопровождается большим числом комментариев экспертов, в значительной части пересказывающих основопологающие тезисы ЦБ, и не дающих доступных ответов на вопросы. Пока, как сказал «Континенту Сибирь» один из собеседников, «преобладает недосказанность, и как следствие — недоверие, неосознанный скепсис и безразличие широкой общественности». Всё непонятное традиционно вызывает страхи. Однако стоит ли рядовому гражданину уже начинать беспокоиться или заботиться о своём цифровом кошельке, когда речь идёт только о начале тестирования и запуске, так называемого, пилотного проекта? Обратимся к первоисточнику…

В пресс-службе Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации в ответ на вопрос «Континента Сибирь» о том, какие банки, регионы, категории граждан будут включены в проект тестирования цифрового рубля, пояснили: «Пилотирование будет проходить с участием узкого круга клиентов некоторых банков из пилотной группы – так называемый режим Friends and Family. В пилоте принимают участие 13 банков из группы, которая тестировала с Банком России прототип платформы цифрового рубля. Банк России не применял региональный принцип при отборе банков и компаний в пилот, задачи привлечь какой-то конкретный регион не было. Вместе с банками был определен небольшой круг торговых и сервисных компаний, которые будут участвовать в этой работе. Среди них есть компании из разных городов».

Справка. Реализация проекта цифрового рубля началась в декабре 2021 года с создания прототипа платформы цифрового рубля. В 2022 году тестировался прототип платформы цифрового рубля и были разработаны предложения по изменению законодательства для внедрения цифрового рубля. В годовом отчете Банка России за 2022 год, опубликованном 29 марта 2023 года, сказано, что «в 2022 году завершено тестирование прототипа платформы цифрового рубля Банка России и осуществлялась разработка промышленного решения, эксплуатация которого планируется в 2023 году в пилотном режиме. В декабре 2022 года проведены предварительные испытания указанного решения. 8 из 15 кредитных организаций – участников первой пилотной группы завершили пользовательское тестирование переводов между физическими лицами (C2C) на прототипе платформы и продемонстрировали функционал цифрового рубля в своих мобильных приложениях».

«Банки-участники сформируют фокус-группы из числа своих сотрудников-клиентов банка. По результатам работы на фокус-группе можно будет оценить готовность запуска платежей цифровым рублем в целом. Насколько сервис цифрового рубля будет востребованным, покажут результаты тестирования»,— также пояснил «Континенту Сибирь» руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

По сути нововведения глава Новосибирского банковского клуба Владимир Женов в комментарии для «Континента Сибирь» отметил безусловную оправданность запуска новой надежной платежной системы в текущей геополитической ситуации: «Одним словом, это может быть хорошо. Однако надо будет посмотреть в реальных условиях «что это за зверь». Как цифровой рубль будет применяться на практике в общем объеме наличных и безналичных расчетов пока трудно предсказать. Думаю, что в первые годы величина такого оборота будет небольшой».

Большинство экспертов считают, что главной трудностью на пути внедрения цифрового рубля станет консерватизм потребителя. Как отметила 21 июля на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина, ЦБ видит скептическое отношение общественности к цифровому рублю, но считает это нормальной реакцией. При этом, в качестве вдохновляющих примеров, ЦБ приводятся истории запуска карты «Мир» и системы быстрых платежей, а также очевидные плюсы новой формы рубля: «планируется, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от платежа».

«На сегодня риторика такова, что насильно насаждать новый вид денег никто не планирует, пока даже отрицаются планы перевода бюджетников на зарплату в цифровых рублях. А мы помним, что бюджетники являются мощным двигателем в финансовой сфере, как это было с картами «Мир». Это значит, что государство и ЦБ готовы ждать, когда люди сами распробуют цифровой рубль. У всех нас будет возможность присмотреться к новому средству платежа и понять, насколько он безопасен, а также привыкнуть к нему», — поделился мнением с «Континентом Сибирь» основатель новосибирской инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин.

Как сообщили «Континенту Сибирь» в Сибирском главном управлении Центрального банка Российской Федерации, открыть цифровой кошелек и в дальнейшем пользоваться им можно будет через любое мобильное приложение банка, клиентом которого вы являетесь. При этом отдельно отмечается: «Сам кошелек будет находиться на платформе Банка России и не будет «привязан» к какому-то конкретному банку. Дальше пополнять цифровой кошелек или переводить с него деньги можно будет также через любое мобильное приложение любого вашего банка. Например, человеку срочно нужно перевести 1000 цифровых рублей, но из-за сбоя перестало работать мобильное приложение банка Х. Тогда можно зайти в цифровой кошелек через мобильное приложение банка Y и сделать перевод. Расчеты также будут производиться через мобильное приложение банка, клиентом которого является владелец цифрового кошелька. Например, чтобы оплатить покупку, нужно будет считать QR-код, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить платеж».

«Пока не ясны преимущества, которые могли бы мотивировать граждан на выбор цифрового рубля, так как функционально он похож на текущий счет в коммерческом банке и мало отличается от средств на электронном кошельке: им можно расплатиться, сделать перевод юридическому или физическому лицу, обналичить или заплатить налог. То есть специально привыкать к операции с цифровым рублем практически не придется. Для операций понадобится установить специальное приложение, в мобильных банках также появится новый тип счета», — считает кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Геннадий Ляскин.

ЦБ акцентирует внимание потребителя на том, что цифровой рубль создается прежде всего как еще одно средство для платежей и переводов. В законе закреплено, что в цифровых рублях нельзя будет открыть вклад и получить кредит, а проценты на остатки средств в цифровых кошельках начисляться не будут. В ЦБ считают, что это будет способствовать развитию конкуренции и инноваций на финансовом рынке.

Эксперты отмечают, что внедрение цифрового рубля повлечет для коммерческих банков дополнительные инфраструктурные затраты, приобретение новых аппаратно-программных средств для обеспечения безопасности транзакций плюс утрату комиссий за переводы. Но это некритичные потери. «Коммерческие банки от введения цифрового рубля вряд ли значительно пострадают. Даже по самым пессимистичным оценкам они недополучат по 50 млрд рублей в год, за счет изъятия комиссий, которые они сейчас берут за переводы. Но это самые пессимистичные перспективы. Тот же Китай, который уже ввел цифровой юань, все еще держит его в качестве эксперимента, потому такое средство платежа не обрело популярности. У нас, я думаю, граждане тоже без особого воодушевления воспримут цифровой рубль и в конечном итоге не перестанут платить комиссии банкам», — поясняет Алексей Антипин.

Справка. По информации агентства Reuters, глава Народного банка Китайской Народной Республики И Ган констатировал объем транзакций с использованием цифровой валюты КНР на конец июня 2023 года в размере 1,8 трлн юаней (249,33 млрд долларов). Общая стоимость находящейся в обращении цифровой валюты Китая составляет 16,5 млрд юаней, всего зарегистрировано 120 млн цифровых кошельков

Экономист Геннадий Ляскин полагает, что есть опасения относительно монополизации и гиперцентрализации финансовых ресурсов за счет перетока депозитов в цифровые рубли. Также существуют вопросы безопасности, поскольку операции с цифровым рублем будут полностью прозрачны для регулятора и контрольных органов.«Низкий лимит пополнения счета для граждан — 300 тысяч в нынешних условиях это мало. Из плюсов — низкие комиссии, мгновенная скорость платежа, гарантированная ЦБ защита средств», — продолжает разбор нового закона Владимир Женов. Не обольщаться по поводу абсолютной защиты цифрового кошелька призывает руководитель налоговой и корпоративной практик адвокатского бюро «Гребнева и партнёры» Регина Бакшун: «Необходимо помнить, что платформа цифрового рубля регламентируется государством и своевременно задаваться вопросом «Как поведет себя государство в случае, если у гражданина возникнут неурегулированные финансовые обязательства перед госструктурами, скажем, перед налоговой службой?»

Геннадий Ляскин считает, что введение цифрового рубля – закономерный этап прогресса денежной системы, для перехода к которому сложились предпосылки в нашей стране и в мире: «Уровень развития электронного банкинга неуклонно растет, цифровая инфраструктура превысила необходимые параметры производительности, население приобрело навыки работы с финансовыми приложениями. С учетом масштабов распространения частных криптовалют и стейблкоинов, естественно, что правительства наращивают свое участие в этом финансовом секторе. На государственном уровне введение цифровых денег позволит контролировать финансовые потоки, усилить бюджетный контроль». Владимир Женов также считает, что одна из основных будущих функций цифрового рубля — это контроль за расходованием бюджетных средств и осуществление текущего финмониторинга.

Алексей Антипин рассказал «Континенту Сибирь», что на деятельность возглавляемой им инвестиционной компании, брокера, введение цифрового рубля особого влияния не окажет. «Однако мы занимаемся не только брокерской деятельностью, но и организацией долговых программ, то есть помогаем компаниям привлекать инвестиции на бирже. В этом плане может повлиять на нашу работу распространение не цифрового рубля как такового, а цифровых финансовых активов (ЦФА). Уже сейчас есть площадки, где выпускаются ЦФА и есть успешные примеры – пока это единичные и больше образцово-показательные проекты. Если в будущем профессиональным сообществом, ЦБ и биржей будет урегулирован вопрос с процедурой отбора соискателей финансирования для выпуска ЦФА, то это может стать интересным инструментом как для инвесторов, так и эмитентов. Пока же тут мы видим большое белое пятно и вопросы, которые только предстоит решать в ближайшей перспективе», — продолжает Алексей Антипин.

В новом законе ЦБ закладывается основа для развития платформы цифрового рубля в том числе в области трансграничного взаимодействия. Трансграничные платежи после отключения России от SWIFT стали весьма затруднительны. Как считают эксперты, цифровой рубль призван решить эту проблему, как минимум, во взаиморасчетах с дружественными странами.

На вопрос «В чем схожесть и отличие цифрового рубля от безналичного?» в ЦБ отвечают, что разница принципиальная: «В отличие от безналичных денег, которые являются записью на счете конкретного банка, цифровые рубли будут храниться на платформе Банка России. С точки зрения платежей операции с цифровыми рублями очень похожи на электронные платежи». Отмечается также, что в перспективе цифровыми рублями можно будет расплачиваться там, где нет Интернета. Эта технология сейчас находится в разработке. Геннадий Ляскин замечает, что предложение о возможности оффлайн-платежей вызывает вопросы, учитывая всеобщий доступ в сеть на территориях населенных пунктов.

«Рядовым гражданам в принципе всегда лучше переживать за свои деньги и придерживаться консервативной точки зрения, чем не делать этого — это базовый совет на все времена. Но в случае с рассматриваемой темой у населения нет сильных поводов для беспокойства, если нет планов заниматься проведением сомнительных операций с цифровым рублем», ─ резюмирует Алексей Антипин.