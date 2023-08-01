Власти Новосибирска ищут подрядчика для разработки проекта ремонта Димитровского моста

Алёна Золотова
 
Власти Новосибирска ищут подрядчика для разработки проекта ремонта Димитровского моста
Фото из архива «Континента Сибирь»

Городские власти выделят почти 600 тысяч рублей на разработку проекта ремонта Димитровского моста в Новосибирске. В планах заменить существующие ограждения, дорожное покрытие на проезжей и тротуарной частях.

31 июля объявлен аукцион на разработку проектно-сметной документации (далее — ПСД) ремонта Димитровского моста в Новосибирске. На документацию выделено 598 тысяч рублей. Заказчиком выступает МКУ «Гормост».

Из технического задания известно, что проектируемый мост планируется увязать с существующей улично-дорожной сетью с устройством сопряжения протяженности, необходимой для обеспечения плавности проезда. В ПСД включат замену существующих ограждений проезжей части моста на новые металлического барьерного типа на бетонном цоколе.

На самом мосту предусмотрены металлические ограждения на сопряжениях с насыпями на длине по 24 метра в каждом направлении. Также планируется восстановить гидроизоляцию и заменить асфальтобетонное покрытие как на проезжей части, так и на тротуарах. 

Дата подведения итогов аукциона  — 22 августа. Начать разработку ПСД подрядчик должен в первой половине сентября, тогда как закончить работы до 15 декабря 2023 года. 

Ранее о планах произвести ремонтные работы рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. По словам градоначальника, ремонт поможет окончательно решить проблему с ямами. 

Напомним, что прокурор региона Александр Бучман и Анатолий Локоть навестили с проверкой Хилокский жилмассив. В планах властей решить проблему с незаконными мигрантами и самостроями.

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