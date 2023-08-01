Власти Новосибирска ищут подрядчика для разработки проекта ремонта Димитровского моста

Городские власти выделят почти 600 тысяч рублей на разработку проекта ремонта Димитровского моста в Новосибирске. В планах заменить существующие ограждения, дорожное покрытие на проезжей и тротуарной частях.

31 июля объявлен аукцион на разработку проектно-сметной документации (далее — ПСД) ремонта Димитровского моста в Новосибирске. На документацию выделено 598 тысяч рублей. Заказчиком выступает МКУ «Гормост».

Из технического задания известно, что проектируемый мост планируется увязать с существующей улично-дорожной сетью с устройством сопряжения протяженности, необходимой для обеспечения плавности проезда. В ПСД включат замену существующих ограждений проезжей части моста на новые металлического барьерного типа на бетонном цоколе.

На самом мосту предусмотрены металлические ограждения на сопряжениях с насыпями на длине по 24 метра в каждом направлении. Также планируется восстановить гидроизоляцию и заменить асфальтобетонное покрытие как на проезжей части, так и на тротуарах.

Дата подведения итогов аукциона — 22 августа. Начать разработку ПСД подрядчик должен в первой половине сентября, тогда как закончить работы до 15 декабря 2023 года.

Ранее о планах произвести ремонтные работы рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. По словам градоначальника, ремонт поможет окончательно решить проблему с ямами.

Напомним, что прокурор региона Александр Бучман и Анатолий Локоть навестили с проверкой Хилокский жилмассив. В планах властей решить проблему с незаконными мигрантами и самостроями.