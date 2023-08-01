Управляющая компания «Дзержинец», которая входит в группу «МКС», при посредничестве регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» предоставила на безвозмездной основе помещение для выпуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) КБ «Спектр».

Как рассказал «Континенту Сибирь» председатель новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Салов, чтобы поставить на поток выпуск беспилотников, которые разрабатывает новосибирское конструкторское бюро «Спектр», необходимо было найти помещение. К его поиску подключилась «ОПОРА РОССИИ». «Мы вышли на исполнительного директора управляющей компании «МКС-Новосибирск» Ивана Волкова и нашли понимание и поддержку. Компания безвозмездно предоставила помещение», — подчеркнул Игорь Салов.

По словам Ивана Волкова, чтобы помочь производству БПЛА, УК «Дзержинец», входящая в ГК «МКС», взяла у мэрии Новосибирска в аренду помещение, которое уже много лет пустовало, и на безвозмездной основе передала его разработчикам беспилотников. «Мы в хорошем смысле патриоты и давно думали, как можно применить себя для поддержки СВО. Когда на нас вышел Игорь Салов с толковым предложением, сразу согласились помочь, так как, во-первых, это святое дело, а во-вторых, есть понимание, на что конкретно мы тратим деньги», — рассказал Иван Волков.

Конструкторское бюро «Спектр» давно занимается разработкой дронов. Уже проведены испытания на линии боевого соприкосновения (ЛБС). С учетом опыта работы БПЛА в боевых условиях, дроны проходят модернизацию. Теперь у компании появилось свое помещение для сборки БПЛА. «К концу августа мы соберем 50 модернизированных дронов для нужд 41-й армии. В сентябре планируем выйти на производство 100 дронов, отладив технологию и техпроцессы. И следующий этап — через квартал выйти на производительность 1000 дронов, если будет финансирование регионального минпромторга (надеемся, что будет разработан эффективный механизм выделения денег для производителей и разработчиков БПЛА). Если не будет, то будем планомерно наращивать производство, опираясь на поддержку волонтеров», — рассказал «Континенту Сибирь» исполнительный директор новосибирского конструкторского бюро «СПЕКТР» Андрей Братеньков.

Кроме того, по словам Андрея Братенькова, «Спектр» обучает операторов БПЛА. Налажено взаимодействие с учебным центром рядом с ЛБС, там же будет организована ремонтная база (уже есть все оборудование и специалисты). «Взаимодействие с военными у нас отлажено. Сборка дронов ближе к ЛБС позволит быстрее получать обратную связь, обкатывать новые технологии, ремонтировать дроны и изучать трофейные БПЛА», — отметил Андрей Братеньков. Он также заметил, что сегодня бойцы нуждаются не столько, условно говоря, в носках и тушенке, а именно в дронах. «В отсутствии финансирования государства поддержка волонтеров, инвесторов была бы для нас полезна», — считает Андрей Братеньков.

«В ситуации, когда Китай вводит ограничения на поставку БПЛА, развитие собственного производства становится исключительно важным. Поэтому мы поддерживаем инициативу новосибирских разработчиков», — подчеркнул Игорь Салов.