На сколько тысяч рублей подорожали комнаты в крупнейших городах СФО в течение 2023 года?

Динамика цен на комнаты в течение 2023 года в большинстве городов-миллионников Российской Федерации показывает позитивный тренд. Согласно информации федеральной базы недвижимости Restate.ru, быстрее всего в этом году растут цены на комнаты в Сочи. Крупнейшие города Сибири также в числе лидеров этой статистики.

Стоимость среднестатистической комнаты в коммунальной квартире Сочи с начала 2023 года выросла на 1,8 млн рублей, или на 37,5%. По данным федеральной базы недвижимости Restate.ru, в среднем за подобный объект в Сочи сегодня просят 6,6 млн рублей, что дороже всего в РФ. Стоимость комнаты в Москве составляет 5,4 млн рублей.

Два города-миллионника Сибирского федерального округа находятся в числе лидеров исследования по относительному росту стоимости комнат. Красноярск с динамикой +16,6% занимает второе место по этому показателю среди 17 крупнейших городов России. 1 января 2023 года среднестатистическая комната стоила здесь 960 тысяч рублей, в конце июля 2023 года — 1 млн 120 тысяч рублей (рост стоимости — 160 тысяч рублей). Омск с динамикой +13,0% занимает пятое место: 1 января 2023 года комната стоила здесь 860 тысяч рублей, в конце июля 2023 года — 970 тысяч рублей (рост стоимости — 110 тысяч рублей).

Еще один крупнейший город округа, Новосибирск, показал умеренный рост стоимости такого объекта недвижимости — на 2,2%: от 1 млн 340 тысяч рублей до 1 млн 370 тысяч рублей. По данным исследования, в трех городах России (Санкт-Петербурге, Краснодаре и Казани) стоимость комнат в течение 2023 года снизилась.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, что в Новосибирской области за первую половину 2023 года ввод многоквартирных домов составил более 1 млн квадратных метров.