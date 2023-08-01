Прокуратура и мэр Новосибирска Анатолий Локоть посетили Хилокский рынок с проверкой

Прокурор Новосибирской области Александр Бучман, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и органы контроля посетили Хилокский жилмассив с проверкой. По результату выезда намечен новый план действий — мероприятия затронут Малыгинский рынок и Новосибирский район.

1 августа в Хилокском микрорайоне и на ул. Мальгина в Новосибирске прошла выездная проверка при участии прокурора Новосибирской области Александра Бучмана, мэра Новосибирска Анатолия Локтя и его заместителей, глав администраций Ленинского и Новосибирского районов, сотрудников прокуратуры региона и полиции, органов контроля. Поводом для проверки стали жалобы жителей и резонанс в СМИ, которые сподвигли решить проблему при помощи «дорожной карты».

Так, этим летом выполнен очередной этап работ в рамках «дорожной карты» развития микрорайона. В него вошло благоустройство внутриквартальных территорий многоквартирных домов № 3, 3/1, 3/2, 5, 7 на ул. Хилокской. Здесь заасфальтированы проезды, пешеходные проходы к остановке, тротуар к школе № 66. В самой школе завершается ремонт. Также приведен в порядок пустырь с брошенными погребами. Шесть многоквартирных домов на ул. Малыгина признаны аварийными.

Кроме того, приняты меры по усилению безопасности в микрорайоне: организовано ежедневное патрулирование жилого массива участковыми полиции, усилен контроль деятельности ярмарок, упорядочено дорожное движение (установлены дополнительные дорожные знаки, камеры фото- и видеофиксации), освобождены незаконно занятые земельные участки, проводится работа по установлению санитарно-защитных зон полигона ТКО «Левобережный» и Клещихинского кладбища.

«Этим вопросом мы занимаемся уже более полугода. Была утверждена дорожная карта, состояние исполнения которой мы и проверили. Мы видим, что ситуация меняется, городские власти занимаются благоустройством территории, соответственно, сносом незаконных построек и незаконных ларьков, принимается какой-то надлежащий облик, но существуют еще проблемы, которыми мы будем заниматься. Первоначальная дорожная карта исполнена в полном объеме. Сейчас утверждено исполнение на следующий период, она (дорожная карта. — «КС») обновлена с учетом требований времени и необходимости внесения корректировок», — рассказал Александр Бучман журналистам.

Прокурор региона добавил, что сегодня были намечены дополнительные мероприятия по решению проблемы с благоустройством Малыгинского рынка и Новосибирского района, так как проблема стоит не менее остро и на этих территориях. В первую очередь органы обратят внимание на деятельность Малыгинского рынка, пресечение проезда большегрузного транспорта по ул. Малыгина, приведение улично-дорожной сети по ул. Малыгина в нормативное состояние, активизацию работы по ликвидации несанкционированных свалок, оценку законности размещения мигрантов в прилегающих к массиву индивидуальных жилых домах, выявление и ликвидацию самовольных построек.

Напомним, что ранее глава Ленинского района Новосибирска Александр Гриб рассказал в интервью «Континенту Сибирь» о том, что уже сделано и планируется в рамках дорожной карты по решению проблемы Хилокского жилмассива.