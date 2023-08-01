Развлекательные мероприятия для коллектива в честь крупных праздников или просто по случаю хорошей летней погоды время от времени устраивают во многих компаниях и учреждениях. Сервис Авито Работа поделился данными опроса, в котором у новосибирцев спросили об их отношении к корпоративам.

В опросе приняли участие свыше 10 000 респондентов, более половины из них (53%) одобрительно отозвались об участии в корпоративах. Более всего опрошенные предпочитают корпоративные праздники в ресторанах (61%) и на открытом воздухе (42%).

При этом 55% процентов респондентов посещают такие мероприятия чтобы ближе узнать членов своего коллектива, 53% идут туда за новыми впечатлениями, а 29% респондентов ищут на корпоративах знакомств с коллегами из других городов. Однако, наиболее популярной причиной посещения подобных мероприятий оказалась перспектива завести полезные знакомства среди коллег и руководства — участников опроса, выбравших такую причину, набралось 58%.

Сообщается, что в целом по стране на развитие деловых коммуникаций на корпоративах ориентированы 72% мужчин и 64% женщин. В разбивке по отраслям более прагматичными по отношению к корпоративным мероприятиям являются представители сферы управления персоналом (95%), банкинга (88%), маркетинга, рекламы и PR (80%), а также IT (70%).

Однако, среди принявших участие в опросе новосибирцев нашлось немало и тех, кто рад любой возможности улизнуть от участия в корпоративе — их оказалось 47%. Среди аргументов в пользу своей точки зрения 64% этой группы назвали нежелание участвовать в неинтересных конкурсах, 24% посетовали на плохую организацию корпоративов, в которых им довелось участвовать, а 12% опрошенных заявили о нехватке свободного времени для участия в мероприятиях такого рода.