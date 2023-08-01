Наукоград Кольцово прирастет еще одним современным жилым комплексом, который построит Группа «Эталон». Появление нового объекта связывают с растущей популярностью рабочего поселка, в том числе с созданием здесь крупнейшего научного центра СКИФ. При этом власти надеются, что новые дома привлекут в рабочий поселок не только ученых.

Строительство нового ЖК «Счастье в Кольцово», в составе которого появятся детский сад и школа, стартовало в наукограде Кольцово. Комплекс будут возводить в пять очередей, его построит федеральный застройщик — Группа «Эталон» (ООО «Специализированный застройщик «ЭТАЛОН-НОВОСИБИРСК»). С остальной частью наукограда комплекс свяжет благоустроенный пешеходный бульвар.

«Мы содержательно спорили о проекте планировки, искали тот самый баланс, чтобы остаться образцом градостроительных решений. Коллеги с пониманием отнеслись к тому, что мы попросили их быть чуть ближе к земле и опуститься до 17 этажей и ниже, — отметил мэр наукограда Кольцово Николай Красников в ходе презентации проекта 27 июля. — Наукоград активно развивается. Представление о Кольцово как месте счастья — наше общее дело, и «Эталон» будет вносить в это свою лепту, в том числе взяв шефство над нашим парком. Компания завершает здесь строительство веревочного аттракциона, обсуждает вопрос обустройства склона с лыжными трассами. Пусть он будет пониже Шерегеша, но мы надеемся, что многие переключатся с курорта Кузбасса на наше Кольцово».

Первая очередь ЖК «Счастье в Кольцово» состоит из восьми домов различной конфигурации. На первый корпус застройщик уже получил разрешение на строительство и планирует его завершить в IV квартале 2025 года. В проекте предусмотрены квартиры площадью от 25 до 126 кв. метров. «Когда девелопер получает предложение о каком-то участке, он в первую очередь смотрит Google-карты. Но это дает лишь общее впечатление. Помню, когда в первый раз приехал в Кольцово, у меня родилась ассоциация с фильмом «Гостья из будущего», я вспомнил момент с летающей машиной. И когда шел по Кольцово, мне казалось, что вот-вот из-за угла вылетит такая машина! Здесь, в наукограде, чувствуется будущее — в нем хочется поучаствовать», — рассказал в ходе пресс-конференции вице-президент по региональному развитию Группы «Эталон» Юрий Бородин.

Примечательно, что создается «Счастье в Кольцово» с применением технологий информационного моделирования и системы «Умного дома». По словам президента Группы «Эталон» Геннадия Щербины, строительство новых домов в Кольцово необходимо для того, чтобы удержать молодых ученых, предложив им комфортное жилье рядом с работой — в самом Кольцово, где сейчас строится СКИФ (Сибирский кольцевой источник фотонов), или в Академгородке.