Как стало известно 1 августа, прокуратура Ордынского района Новосибирской области в ходе проверки выявила нарушения прав жителей райцентра Ордынское. Надзорное ведомство обнаружило что местные жители страдают от проблем с водоснабжением, в результате чего было возбуждено уголовное дело. Информация об этом появилась в тг-канале прокуратуры Новосибирской области.

Как сообщило ведомство, «проверкой выявлено некачественное, несвоевременное и непостоянное оказание услуг населению по водоснабжению, в частности, допущены нарушения при строительстве комплекса сооружений очистки подземных вод с накопительными резервуарами». Материалы проверки направили в Ордынский межрайонный следственный отдел СУ СК по региону. В результате рассмотрения предоставленных материалов следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По информации следственных органов, администрация районного поселка заключила контракт на выполнение работ по строительству комплекса очистных сооружений подземных вод. По условиям контракта все работы должны были завершиться в мае 2023 года, однако по сей день они не закончены. Причиной называется то, что в проектную документацию не были заблаговременно внесены пуско-наладочные работы. Последствиями этого стали необоснованное увеличение суммы контракта, неисполнение работ в ранее установленный срок и отсутствие водоснабжения у местных жителей.

Также отмечается, что местные власти этим летом не обеспечили населению бесперебойное снабжение водой, чем нарушили условия жизнедеятельности людей. Следователи в данный момент устанавливают обстоятельства преступления и круг лиц, причастных к нему. Расследование находится на контроле прокуратуры.

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