Кандидат на пост главы Хакасии вышел из больницы

Депутат Госдумы РФ от «Единой России» и кандидат в главы Хакасии Сергей Сокол сообщил, что 1 августа вышел из больницы. Ранее во время пребывания в стационаре депутат встретился с помощником президента России Максимом Орешкиным и принял участие в заседании Госдумы РФ.

1 августа кандидат в главы Хакасии от «Единой России» и депутат ГД РФ Сергей Сокол вышел из больницы. Об этом он сообщил в своем ТГ-канале.

«Друзья, я уже дома. Спасибо, что были рядом и поддерживали. Это очень помогало. Нашим медикам огромное человеческое спасибо. Они — профессионалы своего дела и безгранично неравнодушные люди. Иду на поправку, настроение боевое», — написал Сергей Сокол.

Ранее, 31 июля, депутата в больничной палате навестил помощник президента России Максим Орешкин, с которыми они обсудили состояние здравоохранения в регионе и отставание региона по ряду показателей.

Напомним, что Сергей Сокол проходил в больнице восстановление после срочной операции 21 июля. Однако в течение пребывания в больничном стационаре депутат умудрился проголосовать в думском заседании в Москве спустя всего 4 дня — 25 июля.