Как стало известно 1 августа, зампредседателя тувинского правительства Александр Брокерт покидает республиканский орган управления и госслужбу в целом. О его отставке в своем ТГ-канале сообщил руководитель региона Владислав Ховалыг.

Как пишет Ховалыг, он поддержал решение зампреда правительства об отставке. Проработавшего с ним более 2 лет Брокерта глава республики охарактеризовал как опытного управленца, открытого и неравнодушного человека.

Глава Тувы рассказал о служебном пути Александра Брокерта. «Он начинал министерский путь в 90-е в Правительстве Шериг-оола Дизижиковича Ооржака. Будучи мэром Кызыла, тесно взаимодействовали, когда Александр Владимирович пришел работать в кабинет министров под управлением Шолбана Валерьевича Кара-оола. И вот почти 2,5 года он отработал в моей команде, неся ответственность за строительство, энергетику, вопросы цифровизации», — написал Владислав Ховалыг.

В конце своего сообщения глава региона пожелал Брокерту дальнейших успехов, здоровья и интересных проектов. «Благодарю Александра Владимировича за совместно пройденный трудовой путь во благо нашей родной Тувы», — подытожил свой пост Владислав Ховалыг.

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