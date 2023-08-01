Как стало известно вечером 31 июля, помощник президента РФ Максим Орешкин посетил с рабочим визитом Красноярск. В понедельник он провел встречу с врио губернатора края Михаилом Котюковым и гендиректором красноярского аэропорта Андреем Метцлером, на которой обсуждался ряд важных вопросов. Информация об этом появилась в ТГ-канале Котюкова.

По имеющейся информации, на совещании в воздушной гавани Красноярска обсуждались вопросы развития краевой авиации и расширение маршрутной сети. В планах — возможное расширение географии полетов до 80 с лишним направлений к 2026 году, основные направления — внутри СФО, а также новые рейсы в страны Азии. На данный момент, согласно данным аэропорта, полеты из него осуществляются по более чем 60 направлениям. По словам главы региона, основная задача — создать в Красноярске ключевой воздушный узел всего федерального округа.

Также стало известно, что представители власти и бизнеса обсудили проект создания особой экономической зоны на территории двух красноярских аэропортов (основного городского и Черемшанки).

Кроме этого, Котюков и Орешкин успели ознакомиться с важнейшими проектами в северных территориях региона. «Показал помощнику президента Высокогорский мост, предприятия лесопромышленного комплекса и цветной металлургии», — пишет врио губернатора.

На сегодня, согласно сообщению, запланированы совместные встречи Котюкова и Орешкина с представителями крупнейших промышленных предприятий края и предпринимателями. «Максим Станиславович готов обеспечить поддержку нашим инициативам на самом высоком уровне», — заключает Михаил Котюков.

Ранее мы сообщали о том, что Максим Орешкин навестил в больнице кандидата на место главы Хакасии Сергея Сокола.