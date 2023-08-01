По итогам июля 2023 года наиболее популярными среди аудитории портала стали следующие материалы.
В Новосибирске и области прошел сильный ливень, местами сопровождавшийся крупными градинами размером с куриное яйцо и даже больше. В Первомайском районе Новосибирска град был такой силы, что повредил автомобили.
24 июля стало известно, что строители приступили к заливке бетона в фундамент основного накопителя Центра коллективного пользования «СКИФ» под Новосибирском. Информацией об этом поделилась пресс-служба Центра.
Под санкции США попали Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН и Институт лазерной физики СО РАН новосибирского Академгородка. Новый список опубликован 20 июля 2023 года на сайте управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.
4Вице-спикер новосибирского Заксобрания высказался против распространения интернета и предложил изъять у населения компьютеры
Политик и режиссер Анатолий Кубанов выступил против цифровизации. Он полагает, что она навязана «правящими транснациональными элитами», которые строят «глобальный цифровой термитник». Новосибирский депутат призывает не поддаваться общему тренду.
Ледовый дворец спорта «Сибирь», расположенный по улице Богдана Хмельницкого в Новосибирске, после переезда одноименного хоккейного клуба будет использоваться для тренировок детской спортивной хоккейной школы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального минспорта.