По итогам июля 2023 года наиболее популярными среди аудитории портала стали следующие материалы.

Фото паблика «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте»

1Град в Новосибирске побил стекла машин

В Новосибирске и области прошел сильный ливень, местами сопровождавшийся крупными градинами размером с куриное яйцо и даже больше. В Первомайском районе Новосибирска град был такой силы, что повредил автомобили.

Фото пресс-службы ЦКП «СКИФ»

2Началось бетонирование фундамента здания основного накопителя новосибирского синхротрона «СКИФ»

24 июля стало известно, что строители приступили к заливке бетона в фундамент основного накопителя Центра коллективного пользования «СКИФ» под Новосибирском. Информацией об этом поделилась пресс-служба Центра.

ИЯФ СО РАН, фото Максима Кузина из телеграм-канала «Советник СО РАН»

3Два института новосибирского Академгородка попали в санкционный список США

Под санкции США попали Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН и Институт лазерной физики СО РАН новосибирского Академгородка. Новый список опубликован 20 июля 2023 года на сайте управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

Анатолий Кубанов. Фото Михаила Перикова

4Вице-спикер новосибирского Заксобрания высказался против распространения интернета и предложил изъять у населения компьютеры

Политик и режиссер Анатолий Кубанов выступил против цифровизации. Он полагает, что она навязана «правящими транснациональными элитами», которые строят «глобальный цифровой термитник». Новосибирский депутат призывает не поддаваться общему тренду.

Фото Михаила Перикова

5Стало известно, как будет использоваться новосибирский ЛДС «Сибирь»

Ледовый дворец спорта «Сибирь», расположенный по улице Богдана Хмельницкого в Новосибирске, после переезда одноименного хоккейного клуба будет использоваться для тренировок детской спортивной хоккейной школы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

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