На портале государственных закупок появился конкурс на проведение ремонтных работ с остановочными павильонами общественного транспорта в Ленинском районе Новосибирска. Свыше 40 остановок планируется отремонтировать за без малого 500 тысяч рублей.

Всего в заявке фигурируют 42 остановочных павильона на левом берегу города. На большей части объектов, согласно документации, нужно установить новые урны. Порядка десяти павильонов оснастят новыми боковыми и (или) задними стенками, где-то (например, на Горской) установят новое сиденье и оснастят павильон стеклянной задней панелью.

Начальная стоимость работ оценивается в 499 976 рублей. Потенциальный подрядчик должен будет выполнить все предусмотренные документацией работы в срок до 15 октября этого года. Подать заявки на участие в конкурсе, организованном МКУ «Ленинское», все желающие могут до 8 августа 2023 года.

Ранее мы сообщали о том, что новосибирский губернатор назвал приоритетной задачей обновление парка общественного транспорта в городе.