Депутат от КПРФ обогнала других парламентариев от Сибирского федерального округа по количеству запросов избирателей с начала этого года. Замыкают рейтинг по обращениям единороссы и недавно получившая мандат член фракции «Новые люди».

На прошлой неделе Госдума завершила весенний сезон пленарных заседаний, который длился с января этого года. «Континент Сибирь» изучил, сколько обращений от избирателей за этот период успели получить парламентарии.

Самым популярным депутатом от СФО стала член фракции КПРФ Анжелика Глазкова (республики Алтай и Тыва, Алтайский край). Народная избранница занимает лидирующие позиции не только среди коллег, за которыми в ГД закреплены регионы СФО. Глазкова — на восьмом месте по поступившим обращениям среди всех депутатов Госдумы. Портал «Приемная Госдумы» фиксирует 1373 писем к Глазковой за полгода.

Анжелика Глазкова до избрания в Госдуму была помощницей члена президиума ЦК КПРФ, депутата ГД Юрия Афонина. Глазкова представляет движение «За новый социализм», замужем за лидером этой структуры Николаем Платошкиным.

К Анжелике Глазковой с начала 2023 года (то есть за период весенней сессии ГД) пришло в три раза больше просьб и жалоб, чем ко второму из депутатов СФО в этом рейтинге, Ксении Горячевой от «Новых Людей» (Новосибирская область, Санкт-Петербург, Тюменская область). Горячева получила 446 обращений.

Третьим из парламентариев от СФО по востребованности стал генерал Виктор Соболев (КПРФ, Омская область, Тюменская область) — 370 запросов.

Всего в Госдуме от десяти регионов СФО работают 50 парламентариев. В хвосте списка по обращениям за весеннюю сессию — Анна Скрозникова («Новые люди», Томская область, Челябинская и Ярославская области), Айдын Сарыглар («Единая Россия», Тыва) и Алекандр Прокопьев (ЕР, Алтайский край). Стоит заметить, что Скрозникова — новичок в ГД, начала работать через три месяца после начала парламентского сезона, 29 марта (когда к ней перешел мандат сложившего полномочия Максима Гулина).

Из парламентариев, представляющих Новосибирскую область, самыми востребованными оказались вышеупомянутая Ксения Горячева от НЛ, а также первый вице-спикер Госдумы, член фракции ЕР Александр Жуков (Новосибирская и Омская области) и Александр Аксёненко от «Справедливой России — Патриоты — За Правду».

Меньше всего избиратели пишут через «Приемную Госдумы» новосибирским парламентариям Виктору Игнатову (ЕР), Олегу Иванинскому (ЕР) и Ренату Сулейманову (КПРФ).

Ранее «Континент Сибирь» писал, из какого региона СФО депутаты Госдумы получают больше жалоб.