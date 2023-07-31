Новосибирское городское казачье общество (НГКО) имени атамана Ермака выбрало нового атамана. Им стал подъесаул Андрей Кербс.

В Новосибирске 30 июля прошли выборы нового казачьего атамана. Им стал первый заместитель атамана и начальник штаба НГКО 35-летний Андрей Кербс. Предыдущий атаман, войсковой старшина Сергей Кузьмин, представил отчёт об итогах работы, а затем сложил с себя полномочия.

«В ходе работы [отчетно-выборного] Круга единогласным решением выборных казаков был избран новый атаман Новосибирского городского казачьего общества имени Атамана Ермака – подъесаул Кербс Андрей Владимирович. Старики совместно с казаками помогли есаульцу в приведении нового атамана к Клятве», — сообщается в группе «НГКО имени Атамана Ермака» в соцсети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация сообщения сохранены — «КС»).

Напомним, что Новосибирское городское казачье общество им. атамана Ермака было создано 2 октября 2013 года. Среди уставных целей общества, указанных на его странице в соцсети «ВКонтакте», — защита гражданских прав и свобод, чести и достоинства казаков, забота о членах семей казаков, сохранение казачьих традиций, осуществление мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи и пр. Общество имеет договор от 14 апреля 2022 года о сетевой форме реализации образовательных программ с ГБОУ НСО «Сибирский кадетский корпус».

Согласно данным сервиса Rusprofile, заказчиками услуг НГКО являлись ГКУ НСО «Центр Патриотического Воспитания» (66 контрактов почти на 18 млн руб.), ГБУ НСО «Дом Молодежи» (19 контрактов на 2,9 млн руб.), минрегполитики Новосибирской области (9 контрактов на 2,7 млн руб.), ГБУ НСО «Агентство поддержки молодежных инициатив» (4 контракта на 2,3 млн руб.) и ГУ МВД России по Новосибирской области (2 контракта на более чем 340 тыс. руб.).

Напомним, с 26 июля в Новосибирском художественном музее можно увидеть известное полотно Василия Сурикова «Покорение Сибири Ермаком» на выставке, приуроченной к юбилею художника.