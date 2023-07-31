Сибирских айтишников позвали в Т1

Привлечь в свои ряды амбициозных ИТ-специалистов среднего звена из Сибири, а также в целом возродить инженерное сообщество России решил федеральный холдинг Т1 (до ребрендинга – «Техносерв»). Он выступил организатором ИТ-форума «Импульс Т1», мероприятия которого прошли 30 июля в Томске и 29 июля в Новосибирске.

Напомним, что холдинг Т1 до ребрендинга носил название «Техносерв» и был известен преимущественно как крупный федеральный системный интегратор. Но несколько лет назад компания наряду с «Промсвязьбанком», основанным братьями Ананьевыми, сменила акционеров (сейчас ключевой из них – банк ВТБ), и с этого момента началась новая история Т1 как многопрофильного ИТ-холдинга.

Сегодня в Т1 работает более 16 тысяч человек, значительная доля из них ИТ-инженеры. С целью продвижения своего HR-бренда и формирования вокруг себя ИТ-сообщества в компании решили провести в восьми городах России, включая Новосибирск и Томск, серию бесплатных форумов под брендом «Импульс». На них позвали сотрудников самого холдинга, компаний-партнеров, студентов местных вузов и просто заинтересованных в развитии технологий людей. С помощью «Импульса Т1» в компании рассчитывают объединить ИТ-сообщества крупнейших промышленных центров страны. Первым из городов России, где прошел «Импульс» в этом году, стал Новосибирск, вторым ─ Томск.

В Новосибирске мероприятие прошло на площадке Экспоцентра. В этот же день в городе проводился форум «Архипелаг», в мероприятиях которого принимал участие и глава холдинга Т1 Игорь Калганов.

На «Импульсе» проходили открытые дискуссии по проблемам отрасли, питчинг идей и проектов (среди которых, например, email-рассылка, предусматривающая 300 млн рублей инвестиций), научно-популярные лекции (в частности, научный разбор блокбастера «Интерстеллар»), узкоспециализированные доклады для программистов и модная на сегодня секция про факапы, в финале которой выступил и глава холдинга Т1 Игорь Калганов. Завершился «Импульс» концертом группы «Ундервуд».

Помимо желания привлечь в свои ряды амбициозных ИТ-специалистов среднего звена, заинтересовать молодежь технологиями, а также помочь новаторам превратить свою идею в бизнес-проект, в Т1 рассчитывают возродить инженерное сообщество России. Во время таких марафонов в холдинге находят талантливых ребят, помогают им профессионально созревать, давая нужные знания, и вести их дальше, создавая таким образом «инженерное ядро, которое поможет раскрыть потенциал ИТ-рынка».

Напомним, что одним из самых крупных ИТ-форумом Новосибирска можно считать CodeFest, который проводился в конце мая. В этом году он собрал 1400 участников, перед которыми выступил 81 спикер. Тематика форума, прежде всего, затрагивала вопросы, связанные с ИТ-разработкой, однако в стороне не остались вопросы менеджмента, кадров и искусственного интеллекта. Сам форум проводится с 2010 года и в прошлом году сменил собственника — теперь им владеет компания «Тинькофф».