Кого из сибирских думцев не пустили на губернаторские выборы, а кого могут отправить на уровень «выше»: читайте новую сводку «Континента Сибирь» о последней пред каникулами неделе представителей Сибирского федерального округа в Госдуме.
- Два финальных заседания весеннего сезона ГД официально пропустил Александр Ремезков («Справедливая Россия-Патриоты-За Правду», Омская область). 83-летний Артур Чилингаров («Единая Россия», Тыва, Хакасия, Красноярский край) не посещает ГД уже девять месяцев, с начала октября 2022-го.
- Ветеран спецоперации и кандидат в губернаторы Хакасии Сергей Сокол (ЕР, Хакасия), судя по думской базе, был в ГД 25 июля, в течение часа система фиксирует, что он нажимает «за», прежде, чем перестаёт голосовать. При этом сам Сокол в своих соцсетях написал, что 21 июля его прооперировали и он находится под наблюдением в Абаканской больнице. 30 июля, по его утверждению, он продолжал восстанавливаться в республиканской больнице, куда к нему приехал помощник президента России Максим Орешкин.
- Двух сибирских думцев, которые в сентябре идут на губернаторские выборы, избиркомы официально допустили к кампаниям — лидера хакасских единороссов Сергея Сокола и Андрея Алехина (КПРФ, Омская область). Их коллега по ГД Мария Прусакова (КПРФ, Алтайский край), которая выдвигалась на выборы против алтайского действующего главы Виктора Томенко выбыла из гонки из-за проблем с муниципальным фильтром.
- Еще один федеральный парламентарий из Сибири, Иван Лоор (ЕР, Алтайский край), попал в перечень потенциальных членов Совета Федерации от главы Алтайского края Виктора Томенко.
- По итогам думского полугодия в топ-10 депутатов ГД по количеству обращений от избирателей, снова попала Анжелика Глазкова (КПРФ, Республики Алтай и Тыва, Алтайский край), следует из данных системы «Приёмная Госдумы».
- Томская область получила нового представителя в Госдуме. От региона теперь работает Анна Скрозникова («Новые люди»), к которой перешёл мандат сложившего полномочия Максима Гулина. Также за Скрозниковой закреплены Ярославская (депутат возглавляет ярославское отделение НЛ) и Челябинская области.
- Госдума приняла, и Совет Федерации уже одобрил поправку Антона Горелкина (ЕР, Кузбасс) о запрете регистрироваться на российских сайтах по адресу иностранной почты (gmail, например).
- Генерал-лейтенант Виктор Соболев (КПРФ, Омская область) заявил NEWS.ru, что воспринимал арестованного Игоря Гиркина (Стрелкова) «исключительно положительно, как приличного человека, который ещё до начала военной операции отстаивал интересы Донбасса и России в целом».
- Вице-спикер ГД Шолбан Кара-оол (ЕР, Красноярский край, Хакасия, Тыва), подводя итоги весеннего сезона, сказал, что «твёрдую уверенность» всем придавал президент страны. По словам парламентария, коллеги из других фракций признали «Единую Россию» «мобилизующей силой».
- В последнюю перед парламентскими каникулами неделю депутаты принимали резонансный законопроект о расширении границ призывного возраста. Здесь «Континент Сибирь» писал, кто из сибирских депутатов проголосовал «за», кто — «против» и как эта инициатива расколола Думу.