Популярная новосибирская сеть общепита из «Европейского берега» масштабирует свой бизнес

Сеть пиццерий «Бонжорно» и сеть заведений японской кухни Filadelfia, основанные бизнесменом Антоном Дергилевым, намерены расширить географию своего присутствия. Так, уже в августе ожидается их запуск на территории ЖК «Оазис» в Октябрьском районе Новосибирска.

Первая семейная пиццерия под брендом «Бонжорно» была открыта директором ООО «Вентиляционное оборудование» Антоном Дергилевым и его супругой Юлией в микрорайоне «Европейский берег» осенью 2020 года. Заведение специализируется на приготовлении так называемой римской пиццы. В меню можно найти более 15 разных видов «больших пицц» — от «Маргариты» до пиццы «Том Ям».

В середине июня 2022 года Антон Дергилев запустил новое заведение Filadelfia, которое также расположилось в микрорайоне «Европейский берег», но уже в другой его части. В меню этого заведения можно найти многочисленные роллы, вок, супы и закуски. Параллельно предприниматель принял решение о масштабировании обоих проектов. В 2022 году состоялся запуск заведений «Бонжорно» и Filadelfia в ЖК «Онега» группы компаний «Стрижи» в Заельцовском районе города.

На тот момент Антон Дергилев рассказывал «Континенту Сибирь» о том, что Filadelfia будет открыта в Центральном парке и Краснообске, а также рассчитывал до конца 2022 года запустить «Бонжорно» в Краснообске и Академгородке.

Однако по факту на сегодня у Filadelfia и «Бонжорно», по данным 2ГИС, по две точки. Еще одно заведение под брендом Filadelfia ранее работало в новом жилом комплексе, построенным «Сибирьинвестом» на Трудовой, однако в мае 2023 года было закрыто.

«Мы потеряли больше миллиона, чтобы понять, что наши проекты заточены под спальный район. «ЖК на Трудовой» — отдельно стоящий дом, находящийся в центре. Была надежда, что соседние дома тоже будут заказывать нашу продукцию, но этого не произошло, — отмечал в своих аккаунтах в соцсетях Антон Дергилев. — Это сыграло с нами злую шутку. Стрижи, «Европейский берег» — отдельные районы с собственной инфраструктурой. В этом принципиальная разница. Поэтому точки, находящиеся в этих районах, показывают стабильный рост».

На сегодня бизнесмен готовит к открытию Filadelfia и «Бонжорно» в ЖК «Оазис». По предварительным данным, они должны открыться уже в августе. Кроме того, Антон Дергилев также летом сообщал в соцсетях о продаже франшизы Filadelfia и подписании еще двух предварительных договоров. Однако получить у бизнесмена комментарии на эту тему на момент сдачи материала не удалось. В настоящее время, как следует из его постов в соцсетях, он живет с семьей в Испании.

Напомним, что одним из партнеров Антона Дергилева по проектам в сфере общепита является Александр Филимонов, cовладелец и управляющий партнер компании по проектированию и ремонту коммерческих помещений «Молодые Строители Сибири», основатель сети компьютерных клубов Gektor Geek. Ранее стало известно о выходе этой компании на московский рынок.