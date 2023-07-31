Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании в региональном правительстве 31 июля рассмотрел вопросы развития системы военно-патриотической работы с молодежью региона. Информацию об этом предоставила пресс-служба правительства Новосибирской области.

Травников подчеркнул важность и системность работы мер, принимаемых правительством Новосибирской области для развития новых форм патриотического воспитания детей и молодежи. «В 2022 году мы все почувствовали подъем интереса к патриотическому воспитанию. Это чувствовалось и по активности общественных организаций и различных государственных структур. Но, самое главное, эта активность чувствовалась снизу: от людей, от родителей, от детей самых разных возрастов. И мы постарались откликнуться. Было принято много решений, программ, проведено мероприятий, выделялось дополнительное финансирование. Но очень важно, чтобы эта работа не превратилась в какую-то кампанию. Нужно понимать, что патриотическое воспитание, патриотическая работа продолжается, запрос на нее высокий. Поэтому это наш приоритет на все последующие годы», — приводит пресс-служба слова губернатора.

По словам Травникова, «нужно понимать, что это работа долгосрочная, что это наша новая жизнь». Он заявил, что все проекты и все системные программы и подходы «к этой теме» приветствуются, а решения о дополнительном финансировании, в том числе, военно-патриотических клубов, которые были приняты в этом году — не разовое явление, финансирование программы предусмотрено на несколько лет вперед.

На сегодня в Новосибирской области существует 576 военно-патриотических клубов, занятия в них посещают свыше 16 000 подростков.

Ранее мы писали о том, что губернатор Андрей Травников поручил разрешать любые вопросы участников СВО и их семей.