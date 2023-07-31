Новосибирская сеть компьютерных клубов выйдет в Москву

Основанная в Новосибирске сеть Gektor Geek намерена удвоить количество компьютерных клубов и выйти в новые для себя регионы. В частности речь идет об открытии в столице России.

Напомним, что основателем проекта Gektor Geek является cовладелец и управляющий партнер компании по проектированию и ремонту коммерческих помещений «Молодые Строители Сибири», соучредитель сетей общепита FILADELFIA и «Бонжорно» Александр Филимонов.

По данным 2ГИС, на сегодня у Gektor Geek 3 клуба в Новосибирске ─ на Красном проспекте, Бориса Богаткова и Ватутина. Кроме того, еще один клуб под брендом Gektor Geek работает в Астане. Как отметил 29 июля в ходе мероприятия PRDAY Александр Филимонов, в планах компании открыть еще 4 клуба. При этом, речь в том числе идет о выходе проекта в Москву. По данным Rusprofile, 10 июля 2023 года было зарегистрировано ООО «Киборгмск1», ключевым владельцем которого является Александр Филимонов (51%).

Предприниматель видит потенциал в сегменте компьютерных клубов и развивает направление франчайзинга. По информации, размещенной на сайте Gektor Geek, объем инвестиций в случае обычной франшизы составляет от 4 млн рублей, паушальный взнос ─ от 0,5 млн рублей, роялти – 4-6%.

Напомним, что в 2019 году новосибирский бизнесмен Янис Кайшев открывал на улице Красноярской киберспортивный клуб под брендом «IZY КАТКА», однако в ноябре 2020 года на фоне пандемии этот проект был закрыт.