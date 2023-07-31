31 июля депутат Законодательного собрания Красноярского края Вера Оськина высказалась на тему возвращения смертной казни в России в связи с совершенным в крае громким преступлением. Пост об этом появился в ТГ-канале парламентария.

Оськина выразила скорбь по поводу произошедшего недавно в Дивногорске убийства несовершеннолетней. Как сообщалось ранее, 22 июля в полицию поступило сообщение об исчезновении 16-летней девушки. По информации следствия, она собиралась на прогулку с подругой, но в оговоренное с родителями время не вернулась домой, а ее телефон был недоступен. Вечером 24 июля тело девушки с признаками насильственной смерти было обнаружено волонтерами в лесополосе в 30 метрах от трассы Р-257 Енисей. Позже был задержан ранее судимый местный житель, генетическая экспертиза показала его причастность к гибели девушки. Сообщается, что задержанный закончил отбывать последний срок заключения 14 июля 2023 года.

Вера Оськина отметила, что Россия вышла из Совета Европы (одним из условий вступления в который была отмена смертной казни в стране). «Думаю, что можем вернуться к вопросу ее (смертной казни) возвращения в отдельных случаях, особенно за подобного рода преступления», — заключила парламентарий.

Смертная казнь фактически не применяется в РФ с сентября 1996 года. В апреле 1997 Россия подписала протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которому «смертная казнь отменяется. Никто не может быть приговорен к смертной казни или казнен; государство может предусмотреть в своем законодательстве смертную казнь за действия, совершенные во время войны или при неизбежной угрозе войны». Документ не был ратифицирован Государственной Думой РФ. Нормы о применении смертной казни как исключительной меры наказания до сих пор содержатся в российском УК.