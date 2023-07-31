В ТОП-10 регионов России по объему рынка электромобилей с пробегом попали 3 субъекта СФО

По итогам 1 полугодия 2023 года Иркутская область, Новосибирская область и Красноярский край вошли в топ-10 регионов России по объему рынка электрокаров с пробегом. Такие данные приводит «АВТОСТАТ».

По оценкам агентства, в 1 полугодии 2023 года объем российского рынка подержанных электрокаров составил 5000 единиц, что на 12% больше, чем годом ранее. Наибольшая часть от общего количества электрокаров с пробегом была реализована в Москве (746 шт.), за которой с заметным отставанием идет Краснодарский край (406 шт.). Далее по списку, что интересно, следуют Иркутская и Московская области (329 и 301 шт. соответственно), а замыкает первую пятерку Санкт-Петербург (245 шт.).

В ТОП-10 регионов также попали Приморский край (213 шт.), Новосибирская область (146 шт.), Свердловская область (131 шт.), Хабаровский край (129 шт.) и Красноярский край (128 шт.).

Напомним, что в первом полугодии 2023 года в СФО, по данным агентства «Автостат Инфо», было зарегистрировано 30 новых автомобилей китайской премиальной марки Voyah и 22 автомобиля отечественного производителя электрокаров Evolute, хотя обе марки официально вышли в Сибирь лишь в мае. На сегодня среди городов Сибири Evolute официально представлен только в Красноярске, а Voyah — в Красноярске и Новосибирске. Удерживает свои позиции также американская марка Tesla с 22 новыми зарегистрированными автомобилями в Сибири. Кроме того, своих владельцев нашли 21 автомобиль Volkswagen id4, 11 автомобилей Volkswagen id6, два электрокара Nissan Leaf, а также два автомобиля AVATR C11.

Стоит отметить, что несмотря на рост популярности электрокаров, региональные дилеры расходятся в мнениях относительно их перспектив в Сибири (безотносительно брендов). Ранее своей точкой зрения с изданием делился директор центра по продаже авто с пробегом «Автобан» Иван Беланов, который видит в этом направлении большие возможности, совладелец ГК «Первая Автоколонна» (официальный дилер Porsche, Mercedes-Benz, Jaguar, Land Rover, Volvo, Mazda, Geely, Omoda, Chery в Иркутске) Петр Хомяков, который считает электрокары маркетинговым пузырем и технологическим тупиком, а также совладелец ГК «Альт-Парк» (официальный дилер Porsche, Kia, Skoda, Omoda, Geely в Новосибирске) Дмитрий Новиков, который подвел итоги текущего опыта эксплуатации электрокаров в Сибири. Своим мнением с «Континентом Сибирь» также делились представители научных кругов, в частности, главный научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства (ИЭОПП) СО РАН Владимир Малов, а также потенциальные клиенты электрокаров, в частности, совладелец новосибирского лофта Ф39 Денис Крылов.

В своем недавнем интервью «Континенту Сибирь» президент ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин также отмечал, что является противником электрокаров в том числе из-за нерешенности вопросов с генерацией энергии и утилизацией батарей.

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