В понедельник появилась информация о том, что иркутские правоохранители накрыли нелегальную сеть по продаже контрафактных спиртных напитков и табачных изделий. Как сообщается, при обыске полицейские изъяли товара на сумму более 12 млн. рублей. Информация об этом появилась на портале МВД МЕДИА.

Согласно опубликованной информации, деятельность подпольной сети по продаже немаркированных горячительных напитков и сигарет была пресечена совместно «экономическими» полицейскими Приангарья и сотрудниками Главного следственного управления ГУ МВД по Иркутской области. По версии полиции, 7 местных жителей создали разветвленную сеть по продаже алкоголя и табака, которые привозили в Иркутск из других регионов. «Предприятие» проработало более 2 лет.

Обыскивая дома задержанных, а так же гаражи, которые были у них в собственности или аренде, силовики обнаружили и изъяли порядка 8 тонн контрафактной алкогольной продукции и свыше 40 000 пачек немаркированных сигарет. Согласно предварительным подсчетам, суммарная стоимость конфискованного превышает 12 миллионов рублей. Также была изъята грузовая техника, на которой контрафакт доставлялся в точки продажи.

Сообщается, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по п. «б» части 2 статьи 171.3 УК РФ. Всем участникам группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В одном из прошлых материалов мы рассказывали, как прокуратура в Иркутской области оштрафовала оператора связи за то, что он не заблокировал звонок злоумышленника с подменного номера.