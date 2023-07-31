Ранее большинство россиян, собираясь в деловую поездку или на отдых, бронировали себе проживание через международные сервисы вроде Booking или Airbnb, но с 2022 года большинство из них либо перестало принимать оплату российскими банковскими картами, либо вовсе свернуло свою деятельность в РФ. По законам рынка в освободившуюся нишу начали приходить новые игроки — одним из них стал сервис МТС Travel.

Как сообщает пресс-служба МТС, входящий в их цифровую экосистему сервис, который ранее предлагал возможность забронировать объекты размещения внутри России, пополнил ассортимент своих предложений зарубежными вариантами. На данный момент для бронирования доступны порядка 60 направлений, а до конца лета компания намерена расширить этот перечень до 150 стран.

Оплатить свое проживание через МТС Travel можно с помощью карты любого российского банка, пользователям сервиса предоставляется гарантия заселения и бонусы — кешбэк за бронирование и бесплатное подключение роуминговой опции связи МТС в случае зарубежных поездок. На данный момент в базе сервиса есть более 100 тысяч доступных отелей и их количество продолжает расти.

«В прошлом году мы запускали сервис бронирования с фокусом на широкое предложение по России, нашим клиентам сейчас доступны десятки тысяч самых разных объектов внутри страны — от крупных отельных сетей до апартаментов, турбаз и даже санаториев. Однако несмотря на то, что большая часть поездок совершается по России, остается сегмент самостоятельных туристов, которые предпочитают путешествовать за границу. Поэтому широкое предложение отелей в зарубежных странах необходимо нашему сервису», — приводит пресс-служба компании слова генерального директора МТС Travel Вадима Мельникова.

Некоторое время назад стало известно, что международный гостиничный оператор из Таиланда будет управлять отелями в Шерегеше.